美股今(27)日因適逢美國陣亡將士紀念日,休市一天。 (美聯社)

由於適逢美國的陣亡將士紀念日(Memorial Day),美股 今(27)日將休市一天,債市也同樣休市。

財星雜誌報導,陣亡將士紀念日是為了悼念在服役中喪生的美國官兵而訂定的節日,定在每年5月的最後一個星期一,是美國的聯邦法定節日之一,因此公家機關和民間企業大多數都會放假一天。但這場連假也被許多民眾視為夏天的開始,不少商家仍會開門營業,大賺遊客財。

華爾街 有句俗諺「sell in May and go away」(5月賣、快走開),不過美股今年5月的表現截至上周五(24日)收盤漲逾5%;上一次單月漲幅超過5%的5月已是2009年的事了。