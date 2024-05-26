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綠能發電不穩 美巨型儲能電池安裝大增

編譯湯淑君／綜合報導

加州德州亞利桑納州，全美各地電力公司紛紛採用貨櫃般大的巨型電池儲存電力，以克服風力和太陽能發電斷斷續續的問題。隨著巨型電池協助改善再生能源供電不穩定的情況，未來美國電力使用面貌將煥然一新。

加州2020年以來安裝的巨型電池比任何地方都多，僅中國大陸除外。這些電池在白天吸收過剩太陽能儲存備用。以往，在夜晚需求尖峰時段，電力公司常燃燒更多天然氣或其他化石燃料補足供電缺口，如今加州電網已擁有10,000MW（千瓩）電池裝置容量，足以對千萬戶家庭供電數小時。

研究公司BloombergNEF美國電力分析主管Helen Kou表示，從加州可一窺供電網的未來，「電池正從原先的小眾應用，迅速變成把大量再生能源移向尖峰需求時段」。

過去三年來，加入全美輸電網的電池儲能容量已成長十倍，如今達到16,000MW。預計今年可望再度擴增將近一倍，其中以德州、加州和亞利桑納州成長最可觀。

電網儲能電池大多採用鋰離子技術，過去十年來，電動車產業快速擴張使電池成本降低80%，用於大規模儲電已有競爭力。美國聯邦補貼也是一大推手。

加州訂有雄偉的氣候目標，盼能在2045年前達成電力100%來自零排碳來源的目標，因而倚重巨型電池。加州官員擬在2035年前把電池裝置容量再提高近兩倍。

電力公司AES執行長葛魯斯基說：「能源儲存的未來一片光明，若希望更多再生能源加入電網，就需要更多的電池，否則辦不到。」

採用電池也有助紓解熱浪和野火形成的供電壓力。加州獨立電力調度中心（CAISO）執行董事菲利浦斯說：「去年夏季就發揮了作用，讓我們能應付高負載日子，以及野火燒毀一些輸電線路的日子。」

其他州紛紛跟進。在亞利桑納州和喬治亞州，公用事業公司計劃安裝數千MW電池容量，協助因應資料中心及工廠的需求。

加州 亞利桑納州 德州

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