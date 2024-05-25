旅客濫用輪椅服務情形嚴重

1986年的《航空承運人無障礙法案》要求航空公司在機場為殘疾乘客提供輪椅。邊疆航空執行長比夫爾表示，問題在於許多旅客都在假裝身障。他指出，「濫用特殊服務的現象十分猖獗。有些使用輪椅輔助的人根本不需要它。」他見過一些邊境航班在起飛時載有20名使用輪椅的乘客，但只有3人在抵達時使用輪椅。他開玩笑地說：「看來搭我們的飛機可以治愈很多人。」每次乘客要求輪椅服務，就會讓航空公司花費30至35元，而濫用該服務會導致真正需要幫助的旅客延誤。

廣告商正轉向零售媒體通路

雖然廣告收入正在迅速從傳統電視轉向串流媒體，但零售和消費品公司現在成為重點。數據顯示，亞馬遜、沃爾瑪和克羅格等電子商務、零售和消費品公司的所謂零售媒體網絡，正在吸引數十億元的廣告。全球零售媒體廣告支出預計將從2023年的1141.8億元增至2027年的2338.9億元，成長一倍以上。零售媒體預計將在數位廣告支出中占有更大比例，並已開始超越傳統媒體，占比從2023年的18.9%增至2027年的25.7%。

銀行要求員工至辦公室上班

根據《彭博》報導，花旗集團、匯豐 控股和巴克萊銀行正要求更多員工每周五天到公司辦公室報到。報導引述花旗銀行的聲明指出，花旗銀行已要求約600名先前有資格遠距工作的美國員工全職通勤上班；大多數員工仍可繼續實施混合上班，每周最多在辦公室外工作兩天。總部位於倫敦的巴克萊銀行規定，從6月1日起，其全球數千名投行員工必須每周在辦公室工作或出差5天與客戶會面。與此同時，匯豐銀行正與紐約約530名近半數員工討論輪班事宜。

歐盟 指OpenAI 不符隱私規定

歐盟隱私監管機構的一個工作小組表示，OpenAI最近為降低其著名的聊天機器人產生虛假輸出的風險所做的努力，不足以確保遵守歐盟資料規則。該工作小組在官網上發布的報告中表示：「雖然為遵守透明度原則而採取的措施有利於避免對ChatGPT輸出的誤解，但仍不足以遵守數據準確性原則。」報告指出，歐盟國家隱私監管機構進行的聯合調查仍在進行中，因此尚無法提供結果的完整描述。