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輝達分拆股票 不可等閒視之

財經新聞組／綜合報導

輝達(Nvidia)股價24日收在歷史新高1064.69元。但不到一個月的時間後，該股股價將接近107元。

這是因為輝達在22日發布重磅財報的同時，還宣布計劃將其股票1分10，這意味著現有股東每持有1股即可獲得10股輝達股票，價格為現值的10%。

從表面上看，這只是股票分拆。已發行股票數量增加，每股價格下跌； 企業市值沒有改變。

但是，正如2月沃爾瑪宣布進行1分3股票分割後一樣，歷史上的市場趨勢從來不會那麼一板一眼。

美國商銀數據顯示，任何股票分拆後12個月的平均回報率為25.4%，是整個美股市場平均年回報率的2倍多。

換句話說，企業在景氣好的時期比景氣壞的時期更有可能分拆股票。而值得注意的是，輝達的股票分拆也伴隨著股利增加了150%。

雖然執行長黃仁勳(Jensen Huang)表示市場對其晶片的需求依然強勁，而獲利和銷售額分別成長了400%和200%以上，代表輝達企業體質仍然良好，但商業周期往往比經濟周期的潮起潮落變幻更快。

輝達的新股利將使該公司向股東支付的年度股利，從最近一個財年的3.95億元增加到每年近10億元。有人可能會說，對於一家最近一季自由現金流接近150億元的公司來說，這個數字微不足道。

何況以輝達股票近期的表現：過去5年股價上漲超過2600%，而那斯達克指數上漲了120%，該公司在激勵投資人持有該公司股票方面似乎沒有遇到任何困難。

但股東分紅的任何水準都不應被投資人忽視。這次股利調升顯著增加了輝達承諾定期向股東支付的金額。這種承諾通常只會在公司最困難的時刻才會逆轉；因此這顯示輝達正將當前人工智慧熱潮的任何負面影響拋諸腦後。

輝達 投資 黃仁勳

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