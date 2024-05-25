30億到900億 黃仁勳身價飆

5年前輝達 執行長黃仁勳 (Jensen Huang)持有該晶片製造商價值約30億元的股份。23日的大漲推動該股創下歷史新高，目前他持有的股票價值已超過900億元。

輝達22日盤後公布的第1季財報超出預期，在人工智慧(AI )處理器需求的推動下，銷售額連續第3季成長超過200%。

黃仁勳擁有輝達約8676萬股股票，占該公司已發行股份超過3.5%。隨著該股23日上漲超過9%，收於每股近1038元，他所持有的股份價值一夕增加約77億元。

輝達股價在2023年翻了3倍，今年則已上漲1倍多。黃仁勳在2022年AI風潮爆發前相對低點曾增持股份。

61歲的黃仁勳於1993年創立這家矽谷公司，致力於打造3D遊戲的GPU。 雖然遊戲是該公司幾十年來最大的業務，但輝達已經涉足其他市場，包括雲端遊戲訂閱、虛擬宇宙和加密貨幣挖礦晶片。

但在2022年底，輝達的命運發生巨大轉變，當時OpenAI發布了聊天機器人ChatGPT，向廣泛大眾開放了生成式AI的概念。該技術展示了一個未來，電腦不僅可以從資料庫中檢索新訊息，還可以從大量未排序資料的快取中產生新內容和問題答案。

輝達目前占有AI晶片約80%的市場；黃仁勳也躋身全球富人排行榜前20名。