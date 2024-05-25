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美政府負債 讓投資人芒刺在背

財經新聞組／綜合報導
財政部為彌補財政赤字大幅發債，市場擔憂債市動盪。（路透）
財政部為彌補財政赤字大幅發債，市場擔憂債市動盪。（路透）

投資人正準備迎來美國政府債券的大量發行；隨著時間演進，債券的走勢可能會受到壓抑，因為今年總統大選之前巨額財政赤字還看不到結束的跡象。

雖然今年來債市的主要驅動力是對聯準會降息幅度的押注，但隨著11月5日大選的臨近，財政擔憂預計將脫穎而出。分析師和投資人表示，削減赤字支出似乎不是拜登總統和共和黨挑戰者川普的政策優先事項。 兩位候選人的團隊都對此觀點不屑一顧。

部分投資人已經開始以某種方式配置資金，以避免因供需失衡而導致與價格成反比的國債殖利率開始飆升時造成損失。其他人則擔心，赤字支出需要舉債多少的不確定性，可能最終會破壞全球金融體系基礎、價值27兆元的美債市場穩定性。

Newton Investment Management固定收益主管霍查(Ella Hoxha)表示：「如果降低對聯準會的預期，未來6個月可能不會大幅降息，那麼債券供應數量就不正常。」她贊成放空短期國債。

她表示，指標10年期公債殖利率目前約4.4%，未來幾年可能升至8-10%，「從長遠來看，這撐不了多久的。」

那些以出售債券來懲罰揮霍無度政府的所謂「債券義勇軍」(bond vigilantes)去年捲土重來，將10年期國債殖利率16年來首次推高至5%；但在財政部宣布增發美國國債後，人們對美國國債發行量成長的擔憂有所消退。

美國財政部在本月最新的還款公告中表示，計劃在未來幾季維持拍賣規模。不過，分析師表示，預計明年將進行更大規模的長債拍賣。

根據國會預算辦公室(CBO)的數據，2034年時的聯邦債務可能會增加21至48兆元。同時，美國政府公債的傳統需求來源卻落後。外資所有權跟不上市場規模的成長，聯準會不斷縮減其債券持有量。

摩根大通分析師在最近的報告中表示：「這是歷史上最可預測的危機，目前更像是一場無聲的危機。」「這是『明天』的問題，但不是現在。」

債券 殖利率 國債

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