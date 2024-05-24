谷歌收購市值310億HubSpot 增加挑戰微軟本錢

谷歌 母公司Alphabet有意收購市值310億元的行銷軟體製造商HubSpot，這將加強其在向企業提供雲端應用程式方面與微軟 競爭的能力。

谷歌正在探索收購HubSpot的報價。分析師和投資銀行家表示，這樣的交易將是谷歌最大的一筆交易，將擴大其為企業服務的產品和應用程式。

谷歌已經透過其Workspace協作產品挑戰微軟Office平台的主導地位。Cowen分析師伍德(Derrick Wood)表示，收購HubSpot將使谷歌成為所謂的客戶關係管理領域的競爭對手，而微軟則透過其Dynamics 365產品來迎合這一領域。

HubSpot是一家為中小型企業生產行銷軟體的公司；該公司正在尋求在經濟放緩的情況下維持銷售成長。

HubSpot執行長蘭甘(Yamini Rangan)在本月第1季財報電話會議上表示，由於小型企業擔心高利率 對經濟的影響，客戶需求已經減弱。

雖然客戶規模縮小，HubSpot仍維持成長。第1季銷售額成長23%，營業獲利率成長15%。然而，股票分析師警告，如果沒有谷歌的收購興趣，其股價可能會受到打擊。

大多數分析師在HubSpot發布最新財報後調降該股的目標價。有些人警告，如果經濟低迷導致這些客戶更難獲得融資，該公司在為小型企業提供服務方面的優勢可能會成為一個弱點。

HubSpot專門從事所謂的「入站行銷」，即消費者參與與品牌的互動。HubSpot客戶使用其軟體製作廣告內容，供消費者在線上點擊或追蹤。

入站行銷主要依靠搜尋引擎和社交媒體來吸引客戶並將其轉化為潛在客戶，從而與谷歌產生許多協同效應；谷歌母公司Alphabet還擁有流行的影片串流服務YouTube。

谷歌達成HubSpot交易將面臨反壟斷監管機構挑戰的風險，不過許多專家認為，由於兩家公司缺乏業務重疊，這項合作不會抑制競爭。