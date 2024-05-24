SUV、皮卡需求增 5月新車銷售估比去年增
產業顧問公司J.D. Power和GlobalData發布的聯合報告顯示，在跨界SUV和皮卡需求的推動下，美國5月新車銷售量預計將較上年增加。
美國汽車製造商已將注意力重新轉向利潤率更高的混合動力車和汽油動力車型，因為對電動車的需求波動促使它們削減了對此類產品的雄心壯志。
這些受到分析師和業界密切關注的數字也顯示，即使供應有所改善，但自去年以來，電動車的需求持續下降。
2024年5月新車銷售預計將達到144.68萬輛，較去年同期成長2.9%。
預計本月平均交易價格約為4萬5033元，較去年同期下降1045元。每輛車的平均促銷支出比一年前增加48.1%，預計將達到2640元。本月零售商單位總利潤預計將下降31.5%。
報告指出，24%的買家表示他們「非常有可能」在2024年考慮購買電動車，這個比例低於一年前的26%。
J.D. Power數據與分析部門總裁金恩(Thomas King)表示：「汽車業產量繼續多於銷售量，導致庫存增加；並且隨著時間過去，折扣增加的可能性也增加。」
J.D. Power電動車業務副總裁克雷爾(Elizabeth Krear)表示：「目前正處於電動車的『低潮時刻』，而且不清楚它會持續多久。」
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