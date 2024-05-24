SUV、皮卡需求增 5月新車銷售估比去年增

產業顧問公司J.D. Power和GlobalData發布的聯合報告顯示，在跨界SUV和皮卡需求的推動下，美國5月新車銷售量預計將較上年增加。

美國汽車製造商已將注意力重新轉向利潤 率更高的混合動力車和汽油動力車型，因為對電動車 的需求波動促使它們削減了對此類產品的雄心壯志。

這些受到分析師和業界密切關注的數字也顯示，即使供應有所改善，但自去年以來，電動車的需求持續下降。

2024年5月新車銷售預計將達到144.68萬輛，較去年同期成長2.9%。

預計本月平均交易價格約為4萬5033元，較去年同期下降1045元。每輛車的平均促銷支出比一年前增加48.1%，預計將達到2640元。本月零售商 單位總利潤預計將下降31.5%。

報告指出，24%的買家表示他們「非常有可能」在2024年考慮購買電動車，這個比例低於一年前的26%。

J.D. Power數據與分析部門總裁金恩(Thomas King)表示：「汽車業產量繼續多於銷售量，導致庫存增加；並且隨著時間過去，折扣增加的可能性也增加。」

J.D. Power電動車業務副總裁克雷爾(Elizabeth Krear)表示：「目前正處於電動車的『低潮時刻』，而且不清楚它會持續多久。」