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美股最錢線/大選逼近 民眾看空股市 對經濟更悲觀

財經新聞組／綜合報導

英國《衛報》哈里斯民調顯示，近五分之三的美國人認為美國正處經濟衰退之中，近半數人預計美股今年將下跌。同時，超過六成的受訪者對經濟新聞的真實性表示質疑。

隨著美國大選日的臨近，美國民眾對經濟的悲觀情緒有增無減。這對於拜登來說不是個好消息。

調查顯示，多數受訪者對美國經濟的「體感溫度」要比實際情況冷得多：55%受訪者認為美國經濟正在萎縮，56%認為正在衰退；但事實上，美國國內生產總值(GDP)一直在成長。49%受訪者認為史坦普500指數今年將下跌；但事實上，該指數2023年上漲24%，今年來上漲超過12%。

許多美國人將經濟狀況歸咎於拜登，58%受訪者表示，由於總統和政府管理不善，經濟正在惡化。

美國最近的一次經濟負成長出現在2020年新冠疫情初期。自那以後，美國經濟已經大幅成長。失業率跌至歷史低點，工資一直在上漲，消費支出一直強勁。

然而，美國民眾們的感受卻並非如此。在經歷高通膨和高利率的動盪之後，美國民眾對於美國當前和未來經濟前景充滿擔憂。美國5月消費者信心跌至6個月低點。

因此，即使GDP數據顯示美國經濟強勁，但統計數據與美國人對經濟的實際感受之間存在著一條巨大的鴻溝。民調中有55%受訪者認為美國經濟只會變得更糟。

這種現象被經濟學家們稱為「氛圍衰退」(vibecession)，這個名詞是由經濟學作家斯坎倫(Kyla Scanlon)創造，用來描述人們對經濟普遍存在的悲觀情緒，即使實際表現良好的經濟統計數據也無法消除這種悲觀情緒。

打擊美國民眾信心的關鍵顯然仍是高通膨。民調中有70%受訪者表示最大的經濟擔憂是生活成本；68%表示通膨是最關心的問題。（財經新聞組）

民調 拜登 高通

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