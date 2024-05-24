美股縮短結算時間T+2變T+1 盼降低風險 5.28啟動

美國證券交易委員會(SEC)去年2月決定縮短清交易結算時間。（路透）

美股交易結算時間將自28日起縮短，由原來的T+2變成T+1，監管機構希望這可降低全球最大市場的風險並提高效率，但預計將暫時增加投資 人的交易失敗率。

美國證券 交易委員會(SEC)去年2月通過規則變更，美國股票、公司債和市政債券 以及其他證券的投資人，必須在交易後一個工作日而非兩個工作日結算交易。

在2021年「迷因股」GameStop交易狂潮凸顯出降低交易交易風險、提高證券交易中的資本效率和流動性的必要性之後，監管機構決定改採新標準，通常稱為T+1。

SEC主席詹斯勒表示：「縮短結算時間將有助於市場，因為時間就是金錢，時間就是風險。」並補充說，這將使市場基礎設施更具韌性。

然而，它也伴隨著風險，因為企業沒有時間排隊買股、收回借出的股票或修復交易錯誤，這可能會增加結算失敗的風險並提高交易成本。

當買方或賣方在結算日之前未履行其交易義務時，就會被視為交易違約，這可能會導致損失、罰款並損害聲譽。

結算是在交易撮合後將證券或資金從一方轉移到另一方的過程。它藉由清算程序進行，由證券集保清算公司(DTCC)下屬存託信託公司(DTC)處理。

27日是美國假期。市場29日將迎來另一場大考驗，24日仍依T+2執行的交易以及28日T+1首日的交易都將結算，預計成交量將上漲。

雖然DTCC和市場參與者幾個月來一直在進行一系列測試，但預計一開始會出現更多的交易失敗。2017年，美國將結算時間從3天縮短至2天時，失敗案例增加。

研究公司ValueExchange的調查顯示，平均而言，市場參與者預計T+1實施後的失敗率將從目前的2.9%上升至4.1%。Sifma預計失敗率增幅將很小，而SEC表示失敗率可能會出現短期上升。