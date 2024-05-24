美國證管會批准多家交易所掛牌乙太幣現貨ETF 為稍後上市鋪路

美國證管會23日批准三家交易所未來可以掛牌交易乙太幣現貨ETF。 (路透)

美國證管會（SEC）23日批准那斯達克 交易所（Nasdaq）、芝加哥選擇權交易所（CBOE）及紐約證券交易所（NYSE）的乙太幣 現貨指數型基金（ETF）掛牌申請案，未來乙太幣現貨ETF將能在這些交易所上市，為首批乙太幣現貨ETF今年稍後掛牌交易鋪路，成為加密貨幣產業的另一個重大里程碑。

這個發展讓幣圈大感驚喜，因為市場上周還認為這些交易所得申請會被證管會拒絕。現在就只等乙太幣現貨ETF發行商，在產品上市之前個別獲得批准。VanEck、方舟投資 （ARK Investments）／21Shares及貝萊德（Blackrock）在內等九家發行商，都希望推出乙太幣現貨ETF。

23日是證管會必須決定是否批准VanEck申請案的最後期限，許多市場參與者原先預期會被拒絕，因為證管會一直未與申請人溝通，但路透引述消息人士指出，SEC官員20日意外要求各交易所迅速微調申請文件，讓業者趕忙在短短幾天內完成原需花上數周的調整工作。

Coindesk報價顯示，乙太幣24日盤中上漲0.9%至3,799.49美元。在20日乙太幣現貨ETF獲准掛牌的機率升高以來，乙太幣行情已大漲24%。

CBOE指數型產品（ETP）上市業務全球主管Rob Marrocco表示：「比特幣現貨ETF的推出，已顯示為數位資產和ETF領域帶來重大好處，我們相信乙太幣現貨ETF也能為美國投資人提供類似保障。」那斯達克和紐約證交所不予置評。