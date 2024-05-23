美國AI新創公司融資新手法：以Nvidia晶片為擔保品取得貸款

美國AI新創公司已想出籌資新招：以輝達（Nvidia）等業者生產的AI晶片為擔保品，向華爾街銀行業者取得貸款。（路透）

美國人工智慧（AI ）新創公司為了籌措資金已購買更多AI晶片 ，已想出籌資新招：以輝達（Nvidia）等業者生產的AI晶片為擔保品，向華爾街銀行業者取得貸款 。

道瓊社報導，擁有並出租AI晶片和資料中心相關運算設備的AI新創公司CoreWeave，上周籌得75億美元，為史上規模數一數二大的私募債務融資案，由黑石集團（Blackstone）引領這樁交易，將為CoreWeave擴張全球資料中心提供資金，並向輝達（Nvidia）購買更多晶片。

在這筆投資中，黑石集團出資10億美元，投資業者Coatue、DigitalBridge、貝萊德（BlackRock）、品浩（PIMCO）、凱雷（Carlyle）及Great Elm也都有出資。

這些融資交易相當於建立一個上鎖的箱子，放入CoreWeave的所有AI晶片。CoreWeave運用這些晶片從客戶賺得的所有營收，都須先用於償付債權人，償還貸款後的剩餘現金會以淨營收的形式流向CoreWeave。

CoreWeave並非唯一以晶片為擔保品取得貸款的企業。去年AI熱潮興起以來，至少已有三筆這類交易，共為出租AI系統晶片使用管道的業者，籌得逾100億美元。AI雲端運算業者Lambda Labs今年4月以輝達（Nvidia）晶片為擔保品，融資5億美元。

不過，參與上述交易的銀行家和企業表示，這類貸款的成本不便宜，CoreWeave這類交易的利率常為低二位數百分比區間，遠高於銀行貸款或公司債利率，也反映銀行業者對相對未經測試的公司和擔保品，所須承擔的風險。

企業界和銀行家表示，目前正在醞釀更多這類交易，凸顯這些AI新創企業的快速成長、以及信用投資人殷切渴望搭上這股熱潮。經營資料中心並出租AI晶片的Applied數位公司執行長康明斯表示，正接近達成一筆價值數億美元的融資交易。

對於借款人而言，這些成本高昂的晶片貸款可能只是權宜之計，並非長期資金來源，因為隨著財務站穩腳跟，就更能以傳統借款管道融資。熟悉CoreWeave財務的人士透露，該公司預估明年息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）將達到50億美元。