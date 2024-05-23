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美股最錢線/策略師：Fed官員對美國通膨沒概念

財經新聞組／綜合報導

GAM多重資產解決方案投資總監霍華德(Julian Howard)表示，聯準會官員似乎對美國通膨狀況「沒有概念」。

政策制訂者最近幾周一直敦促人們對降息保持耐心，認為通膨下降幅度低於預期，而且仍然過於粘性，聯準會無法繼續推行寬鬆的貨幣政策。

霍華德表示：「我認為這傳達的訊息是：他們對現狀沒有概念。」

但霍華德表示，聯準會官員尚未就他們的預期發出明確的訊息，也沒有解釋通膨為何居高不下的原因，「眾所周知，通貨膨脹本來就很難預測；我認為他們根本不知道當前發生什麼事。」

他強調：「說實話，這有公信力問題。」

霍華德表示，政策制訂者最初表示，通膨在開始升息時將會受到抑制，但通膨率隨後飆升，「而現在政策制訂者認為通膨正在下降，只是下降的速度還不夠快。」

本月稍早公布的數據顯示，4月消費者物價指數(CPI)年增3.4%，較3月的3.5%略有下降，遠低於2022年6月通膨周期最高記錄的9.1%，但仍高於聯準會2%的目標。

霍華德表示：「通膨的確開始下降，但隨後似乎就停留在3.5%左右，每個人都在努力尋找解釋為什麼通膨停留在3.5%的原因，我認為這就是個挑戰。」

他補充說，股市似乎正在應對通膨水準上升的問題，並調整了降息預期，目前的預期降息次數遠低於今年初。

霍華德將市場反應低迷歸因於大型股的變化。他解釋說，這些公司目前擁有較高的現金水平，可以進行相對無風險的投資，例如短期國庫券。

他說，「它們已經成為市場頂部無懼任何衝擊的結構體。」「如果利率下降，對收入來說是件好事。如果利率上升、或者沒有按預期下降，那並不重要，因為它們擁有高現金水平；意味著它們每年可以無懼風險地賺到這筆巨額資金。」

聯準會 降息 投資

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