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財經簡訊

財經新聞組／整理

AWS投資西班牙175億歐元

科技巨頭亞馬遜旗下雲端運算部門亞馬遜網路服務(AWS)表示，將投資157億歐元、約合170.2億美元在西班牙阿拉貢地區興建資料中心，升級該公司在西班牙的成長計畫。新的投資計劃取代了2021年宣布的先前投資計劃；當時該公司表示將在該國投資25億歐元。不過該公司沒有具體說明將在多長時間內支付這157億歐元。

房貸利率7周新低 再融資增7%

上周房貸利率連續第3周下降，引發再融資需求增加。然而，購屋者對此並不以為然。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，房貸申請總量較前周增加1.9%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.08%降至7周低點的7.01%；房屋貸款再融資申請本周增加7%，較一年前同周增加21%。上周利率僅比一年前高出32個基點，而且這個差距一直在縮小。現今絕大多數借款人的利率仍然遠低於目前的利率，因此即使每周有所增加，需求仍然處於非常低的水平。

CFPB要BNPL業適用信用卡

美國消費者金融保護局(CFPB)將要求「先買後付」(BNPL)貸方適用一些信用卡消費者保護規則，以對這個快速成長的產業實施更多監管。Affirm、Klarna和Afterpay等BNPL提供者與零售商合作，為客戶的購買提供融資，讓購物者可以分期付款。這種消費型態已成為信貸的主要來源，但缺乏聯邦監督框架。根據CFPB發布的解釋性規則，BNPL貸方將被要求調查客戶糾紛、對已退貨的產品退款並提供定期帳單；這些都是信用卡公司目前根據《貸款真相法》遵守的所有要求。

歐盟2030年前吸引千億投資

歐盟執委會官員斯科達斯(Thomas Skordas)表示，《歐洲晶片法案》預計在2030年之前幫助歐洲半導體產業吸引價值超過1000億歐元的私人投資。號稱提供430億歐元資金的《歐盟晶片法案》嚴重依賴各國政府，而歐盟執委會至今批准的實際資金很少。不過，英特爾、台積電等公司今年已宣布計畫斥資超過 300 億歐元在德國建廠。歐盟執委會預計將在9月之前敲定晶片產業4個次產業研發試點計畫資金，其中包括撥款25億歐元用於在歐洲開發最先進的晶片。

投資 利率 歐盟

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