客戶減買非必需品 目標百貨銷售跌 獲利未達預期

目標百貨 上季銷售額較上年減少，且獲利未達到華爾街預期，因消費者對高價感到疲憊不堪，購買的非必需品和雜貨數量減少。

這家總部位於明尼亞波利斯的折扣商店上季營收與預期基本一致。執行長康奈爾表示，該公司的業績反映了「非必需品類別持續疲軟的趨勢」。

他表示，該公司希望透過重新推出會員計畫等舉措，確保為客戶提供平價並以清晰的方式傳達這個訴求。目標百貨20日宣布降低數千種日常用品的價格，包括牛奶、麵包、紙巾和尿布。

該公司維持先前的全年財測不變，預計可比銷售額將持平到成長2%，調整後每股獲利為8.6至9.6元。

當季淨利下降不到1%至9.42億元，合每股2.03元，低於預期的2.06元，是2022年11月以來首次未達獲利預期；去年同期為9.5億元和每股2.05元。

總營收較前一年的253.2億元下降約3%至245.3億元。

與其他零售商 一樣，目標百貨也試圖贏得那些在服裝、家居用品或其他非必需品上不那麼隨意消費的消費者。這家廉價時尚零售商受到這種動態的影響尤其嚴重，因為它的食品銷售額比競爭對手沃爾瑪 少，而沃爾瑪約60%的銷售額來自雜貨；目標百貨的比率只有約20%。

4月通膨略為降溫，但居民消費物價指數較去年同期仍上漲3.4%。這項指標是以收銀機上商品和服務的成本進行統計。目標百貨透過本周的降價承認了這項挑戰。

目標百貨第1季包括網路和實體店客流量下降1.9%；客戶的平均支出也下降了1.9%。數位銷售額成長1.4%，是一年多以來數位銷售額首次成長。

可比銷售額下降3.7%，因為購物者購買了美容產品，但少買服裝和家居等其他非必需類別的商品。降幅符合StreetAccount分析師的預期。