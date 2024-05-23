標普全球：供應鏈雖緩解 美國車齡12.6年再創新高

一項最新研究顯示，雖然新冠疫情 造成的供應中斷有所緩解，經銷商的供應量增加，但美國車主持有車輛的時間卻更長了。

標普全球移動發布報告顯示，今年美國汽車和輕型卡車的平均車齡升至創紀錄的12.6年，比2023年增加了2個月。

雖然隨著新註冊量的增加，車輛平均車齡的增加速度有所放緩，但標普全球移動表示，預計未來5年內，車齡在6至14年以上的車輛將占路上車輛的70%。

標普全球移動在報告中表示：「這將繼續改善美國售後市場和汽車服務業公司的商機，因為維修機會預計會隨著車齡的成長而增加。」

電動車 的平均車齡自2019年以來一直穩定在3.5年左右，由於路上的新車占比較大，短期內也將繼續上升。

但原為抑制頑固通膨的高利率 卻損害了消費者對電動車的信心，加上電動車通常比燃油車更貴，導致需求放緩。

標普全球移動售後市場業務負責人坎潑(Todd Campau)在報告中表示，「我們在 2023 年底開始看到電動車銷量成長出現阻力；即使電動車採用過程中會遇到一些挑戰，可能會推高電動車的平均壽命，但我們仍然預計未來10年路上電動車將大幅增加。」