行銷見效 Q1獲利超乎預期 梅西百貨有望虧轉盈

梅西百貨 第1財季獲利超出華爾街 的預期。該零售商 表示，其轉虧為盈戰略已看到初步成果。

即便如此，這家百貨公司營運商當季營收仍略低於預期。梅西百貨的淨銷售額比一年前下降大約3%，因為其同名官網和同名商店仍然是該業務中最薄弱的部分。

梅西百貨調高全年獲利財測，以反映第1季業績成長以及達到銷售預期的低端。但該零售商在財報聲明中表示，它「認為顧客在隨意購物時將繼續保持謹慎」。

梅西百貨為了再次增加銷售額而不斷縮小規模。這家旗下還有Bloomingdale's和美容連鎖店Bluemercury的百貨公司營運商今年稍早表示將關閉約150家同名商店；占梅西百貨同名門市的四分之一以上。今年1月該公司已宣布關閉5家門市並裁員2300多人。

然而，該零售商表示，將投資表現較好的部分業務，包括將繼續營業的約350家梅西百貨。該公司計劃在郊區購物中心開設更多Bloomingdale's和Bluemercury門市，並開設規模較小的梅西百貨商店。

到目前為止，梅西百貨專注於經營50家同名商店。讓這些商店的商品展示更加清晰，銷售樓層有更多員工為購物者提供協助。

梅西百貨第1季淨利下降60%至6200萬元，合每股22分；而去年同期為1.55億元和每股56分。

淨銷售額較上年同期的49.8億元下降。

梅西百貨目前預計淨銷售額將在223至229億元之間，仍較2023年的230.9億元下降。排除新開和關閉門市因素後的可比銷售額，在直營加上加盟的基礎上成長1.5%。該公司之前預計可比銷售額將下降1.5%。

預計調整後每股獲利在2.55元至2.9元，高於先前預期的2.45至2.85元。