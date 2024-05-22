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財經簡訊

財經新聞組／整理

阿斯特捷利康冀營收成長75%

製藥公司阿斯特捷利康表示，計劃到2030年將總收入增加到800億元，較2023年的458億元成長75%。財務長薩琳(Aradhana Sarin)表示：「由於我們如今的投資組合以及其廣度和規模，我們對800億元的目標充滿信心。」阿斯特捷利康將專注於腫瘤、生物製藥和罕疾藥物業務，並預計未來6年內再推出20種藥物。薩琳指出，「其中許多藥物有潛力成為價值50億元的藥物。」該公司聲明指出，許多新藥在高峰年份每年都會達到這個收入數字。

勞氏業績超出預期 財測不變

雖然DIY顧客購買的昂貴商品有所減少，但勞氏(Lowe's)上季獲利和營收仍超過華爾街的預期。勞氏堅持全年財測不變；預計總銷售額將在840至850億元之間，較2023財年的863.8億元有所下降。預計每股獲利在12到12.3元間。截至5月3日當季淨利降至17.6億元，合每股3.06元；去年同期為22.6億元或每股3.77元。銷售額較上年同期的223.5億元下降；為連續第5季銷售額年減。

上季購買車險客戶數量增6%

信用報告機構TransUnion的數據顯示，第1季購買汽車保險的美國客戶數量比去年同期增加6%，凸顯了在通膨壓縮消費者錢包的情況下削減成本的努力。在財務緊張時期，客戶會更積極地購買保險，以尋找保費較便宜的保單。根據勞工統計局的數據，4月汽車保險費用年增22.6%，是1970年代以來最大的年度增幅。保險激增是由於修理日益複雜的車輛相關成本大幅上升所致。惡劣天氣導致的頻繁車輛損壞，也促使保險公司收取更高的保費，以彌補在支付客戶索賠時發生的損失。

美有望批准乙太幣ETF

在有跡象顯示美國有望批准乙太幣現貨ETF後，這個全球第二大加密貨幣過去24小時累積漲幅超過20%，其他加密貨幣也連袂走高，一掃幣圈上周的悲觀情緒。

彭博引述知情人士指出，美國證管會（SEC）已聯繫至少一家交易所、及至少一家潛在的乙太幣現貨ETF發行人，以更新相關的19b-4申報文件。知情人士透露，這顯示SEC批准的機率可能提高，且這次對話是意外轉變，但無法保證一定會獲得批准。

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