Fed官員籲利率政策保持謹慎 今年降息3次恐過多

過去兩周以來，航商從紅海改道已推升貨櫃運費上漲約30%。(美聯社)

美聯準會 （Fed）官員持續呼籲在利率政策上保持謹慎，其中克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特甚至表示，她考慮放棄先前今年將降息 三次的預期。

今年有決策投票權的梅斯特20日接受彭博電視訪問時說：「我之前曾公開表示，我的（預測）中值是三次；但「從目前看到的經濟形勢來看，恐怕並不合適」。她說，自第1季以來，美國通膨風險上升，實體經濟「比我預期強勁一些」。

同日，Fed副主席傑佛森在美國抵押貸款銀行協會（MBA）的會議上表示，近來通膨下降趨勢放緩，現在恐怕還難以判斷這種放緩是否會持續下去。不過他認為當前貨幣政策仍具限制性；他不願透露是否預計今年將開始降息，表示將仔細評估未來出爐的經濟數據、前景和風險平衡。

Fed負責金融監管的副主席巴爾則在亞特蘭大聯準銀行舉行的一場會議上表示，第1季通膨數據「令人失望」，他與傑佛森一樣，也強調除非確定通膨將重回2%的目標，否則將擱置降息。

過去兩周以來，航商從紅海改道已推升貨櫃運費上漲約30%，隨著進口業者在夏季海運旺季來臨前提高貨運量，海運成本預料將進一步上升，也增添美國聯準會（Fed）抗通膨任務的難度。

船東和經紀商表示，葉門青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）去年11月以來發動的一系列襲擊，已使90%的大型貨櫃船繞過紅海，改道南非好望角，拉長航行時間長達兩周半。

從中國大陸運往美國加州 的每只貨櫃運費目前為4500美元，高於4月底的3100美元左右，從中國大陸到歐洲的貨櫃運價上周也漲至3800美元，高於4月的2750美元，成為航商利多，卻也是美國小型進口業者的頭痛問題。

美國全國零售協會（NRF）本月稍早表示，美國最大的12座港口4月經手196萬只貨櫃，年增10%、月增2%，5月處理的貨櫃量將超過200萬只，為去年10月來最高。NRF預測，今年1~10月貨櫃處理量將比2019年同期（新冠疫情爆發前）躍增10%。

馬士基集團（Maersk）執行長柯文勝受訪表示，預期紅海繞道將持續到今年底，貨櫃量比預期還多。

除了紅海航道問題，巴拿馬運河水位還沒完全回歸正常水準、巴爾的摩基伊大橋（Key Bridge）坍塌，也造成供應鏈挑戰。部分美國企業已因供應限制而調漲價格，成了Fed想壓低通膨的阻礙。