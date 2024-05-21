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錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

為騙美加華人 台灣高材生淪詐團英文老師教發音

財經簡訊

財經新聞組／整理

NHTSA停止調查Model X

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，在特斯拉發布召回令修復前座安全帶故障後，已結束對超過10萬輛特斯拉Model X車輛的調查。該監管機構表示，鑑於特斯拉發起召回和更新，調查即將結束；並補充說，如果需要，未來可能會採取額外行動。NHTSA在2023年3月收到兩起前排安全帶故障的投訴後，對5萬輛特斯拉Model X車輛展開調查。特斯拉於2023年7月對部分車輛進行安全召回，並於去年6月更新程式，要求將第一排安全帶與其預緊器錨點斷開並重新連接。

金價銅價飆 雙創新天價

國際金價與銅價20日雙雙觸及歷史新高，延續多月的漲勢；美國今年可望降息的樂觀情緒下，提高黃金的吸引力，銅則是受惠於市場預期供應短缺。根據彭博資訊報價，現貨金價20日在亞洲下午盤一度上漲1.44%，觸及每英兩2,450.07美元，超過4月12日盤中創下的2,431.52美元歷史新高。上周公布美國4月通膨降溫甚於預期後，市場加碼押注聯準會（Fed）最快可能在9月降息，帶動金價不斷上攻。鈀金和白金價格也同步上揚，白銀漲到逾11年新高。

微軟發表AI加速軟硬體設備

微軟在年度開發者大會開始前一天發表與消費設備相關的幾款硬體和軟體。如新版Surface Pro平板電腦和Surface Laptop，採用Arm Holdings架構的高通晶片。高通Snapdragon X Elite晶片包含一個所謂的神經處理單元，可加速以人工智慧(AI)為中心的應用程式，例如微軟的Copilot軟體。微軟的目標是擴大其在生產消費者願意付費的AI工具的競爭中的早期優勢。隨著其他大型科技公司競相主導這一新興領域，它與ChatGPT製造商OpenAI的合作使其超越了Alphabet。

NHTSA調查福斯ID.4電動車

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，因擔心車輛在行駛中車門意外打開，已對約5.15萬輛福斯汽車美國公司電動車展開召回調查。NHTSA收到12起針對福斯汽車2021年至2023年間生產的電動ID.4 SUV的投訴。一些消費者報告，車門在駕駛時間歇性打開，無法合理檢測，但目前尚未發現與此問題相關的傷亡事故。

特斯拉 金價 微軟

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