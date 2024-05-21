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美最抗漲城市 亞利桑納州「鳳凰城」通膨率僅2.6%

記者顏伶如／綜合報導

根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據，亞利桑納州鳳凰城儼然成為全美最能抵抗通膨的主要城市，從2023年4月到2024年4月之間，消費者物價只上漲大約2.6%，比其他地區物價上漲緩慢許多。國家廣播公司(NBC)報導，經濟學家指出，鳳凰城房租與房屋上漲速度比其他地區緩慢是主要原因。

鳳凰城通膨率幾乎接近聯準會訂定的2%目標，遠低於全國年度通膨率3.4%。

低通膨在鳳凰城並不是曇花一現，從2023年10月以來，鳳凰城通膨率便一直維持在3%以下，今年2月間一度跌落到只有2.2%。

經濟學家分析，鳳凰城低通膨主因在於房屋與房屋價格維持平穩。專家說，如果房租價格能夠下降，整體通膨就有機會跟著降溫。

芝加哥Fed行長古爾斯比(Austan Goolsbee)指出，房屋通膨是觀察近期未來最有價值的參考指標。

從2023年4月到2024年4月之間，鳳凰城房屋售價中位數平均上漲5.1%，來到45萬元。不過，Redfin房地產仲介網站數據顯示，鳳凰城房價中位數上漲的同時，房屋銷售量則大幅趨緩，過去12個月期間房屋銷售量縮水約3%。

鳳凰城房屋賣方面臨需求量減少的狀況，今年3月間有31%的賣方降低售價。

亞利桑納州立大學(Arizona State University)房地產教授史塔普(Mark Stapp)受訪時說，鳳凰城可能已經脫離房租、房價漲價的最糟糕時期，即將回到較能反映正常趨勢的狀況。

根據2023年資料，鳳凰城有165萬多人，在全美城市人口裡排名第五。從2020年到2023年之間，鳳凰城居民成長約2.6%。

鳳凰城吸引喜歡溫暖氣候、追求工作機會及強勁經濟的人口遷入，風景如畫的自然景觀、熱烈繁華的市中心區也是當地特色。某些公寓大樓空房率高達11%。

亞利桑納州 房地產 房價

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