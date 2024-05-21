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溫蒂3美元早餐、麥當勞5美元餐點 大促銷搶客

財經新聞組／綜合報導

溫蒂漢堡(Wendy's)將從20日開始提供3元早餐組合。不少連鎖餐廳正在消費者減少外食之際尋找新的方法來推動銷售。

這家速食連鎖店表示，這個套餐將包括小份調味馬鈴薯以及培根、雞蛋和起司英式鬆餅或香腸、雞蛋和起司英式鬆餅等選擇。

溫蒂的競爭對手麥當勞也計畫推出類似但平價的餐點選擇，試圖增加客流量。這家速食巨頭的5元餐點優惠將從6月25日開始在店內提供一個月。

消費者對花錢變得更加挑剔，部分餐廳已經開始預見消費者減少。不過雖然價格較高，其他休閒速食連鎖店的銷售依然強勁。

隨著通貨膨脹持續存在，迎合低收入消費者的業者在吸引客戶方面面臨特殊的挑戰。

溫蒂漢堡本月稍早發布財報指出，第1季營收小幅成長1.1%達5.348億元。當季全球同店銷售額僅成長0.9%。

麥當勞上個月未達第1季獲利預期。雖然價格上漲有助於增加連鎖店的營收，但也嚇跑了一些低收入顧客。財務長博登(Ian Borden)表示，該公司採取「巷戰心態」來爭奪注重價值的食客。

肯德基、必勝客和塔可鐘的母公司百勝餐飲集團本月稍早也發布令人失望的獲利財報，因為營收低於華爾街的預期。該公司的肯德基和必勝客的同店銷售額下降。

低收入 麥當勞 雞蛋

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