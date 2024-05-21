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史嘉蕾喬韓森氣炸 曾拒獻聲Open AI但「合成語音詭異相似」

編譯季晶晶／綜合外電
美國女星史嘉蕾喬韓森痛斥OpenAI未經允許使用與她如出一轍的聲音，為聊天機器人ChatGPT進行設定。(路透)
美國女星史嘉蕾喬韓森痛斥OpenAI未經允許使用與她如出一轍的聲音，為聊天機器人ChatGPT進行設定。(路透)

曾飾演漫威超級英雄「黑寡婦」的美國女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）痛斥OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），因為這家AI新創公司為聊天機器人ChatGPT設定的聲音，與她的聲音「如出一轍」，事前未經她允許。OpenAI表示將暫時停用。

她周一公布聲明說：「我聽到展示時很震驚、憤怒，難以置信，奧特曼先生竟然追求一種與我詭異相似的聲音。」

市值860億美元的OpenAI周一表示，將暫停使用這款名為Sky的語音，以便解決有關如何選擇ChatGPT聲音的問題。網路上有許多人將Sky與史嘉蕾喬韓森相提並論，這位知名女星在聲明中表示，連她最親密的朋友都分辨不出兩者的區別。

史嘉蕾喬韓森說，奧特曼去年曾想聘請她為ChatGPT的系統配音。但她婉拒。她的律師正要求奧特曼和OpenAI提供更多細節，說明他們是如何創造出Sky。

奧特曼周一晚間也發聲明說，Sky的配音無意要與史嘉蕾喬韓森雷同，「在與喬韓森女士接觸前，我們已經選定Sky的配音演員。出於喬韓森女士的尊重，我們已暫停在產品中使用Sky」。

根據OpenAI周日的一篇部落格文章，該公司從演員提交的400多個聲音裡挑選中五個，它尋找聽起來永恆且可輕鬆聆聽的聲音。

AI 奧特曼 OpenAI

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