我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胖貓跳江案反轉？警：譚女非戀愛詐欺 死者姊操控輿論

第三屆亞裔傳統文化大遊行曼哈頓舉辦 亞當斯出席

美金融情勢比升息前更寬鬆 企業易取得資金

編譯任中原／綜合外電
美國金融情勢不緊反鬆。（歐新社）
美國金融情勢不緊反鬆。（歐新社）

儘管聯準會（Fed）尚未開始降息，但金融情勢不緊反鬆，芝加哥聯邦準備銀行編製的全國金融情勢指數已降到2022年元月（升息之前）以來最寬鬆的水準，主因股市上漲，以及公司債與公債之間的殖利率縮小，使企業更容易取得資金。

富蘭克林坦伯頓集團投資解方部門投資長托利提指出，升息對經濟的衝擊「非常具有選擇性」，而非「廣泛性」。

投資人經過數周的市場動盪後，現在預期Fed今年內將降息2碼，帶動股市大漲；而公司債需求強勁，也使公司債與公債之間的殖利率差距縮小，更有利於企業發債集資。

美股史坦普500指數今年來已上漲11%；上周受到4月消費者物價指數（CPI）升幅趨緩的激勵，指數再創歷史新高。美債同步上漲，殖利率下降，顯示市場益發預期Fed今年內將會放鬆貨幣政策。在此同時，公司債對公債殖利率的升水幅度也縮小到幾年來最低水準。

不過，一些投資機構仍對金融情勢放鬆持審慎態度，加上通膨仍遠高於2%目標，使Fed降息的機率下降。保德信投資管理公司投資策略長提普表示，「此時此刻，金融情勢寬鬆至少證明Fed不應降息」。他表示，這是因為金融情勢寬鬆顯示美國經濟仍然強勁。

殖利率 投資 降息

上一則

AI教父辛頓：英國需推全民基本所得 以緩解AI衝擊

下一則

牛氣沖天 全球股市迭創新高 有望持續上攻

延伸閱讀

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆
道瓊指數首度收在4萬點之上 輝達財報將左右下周走勢

道瓊指數首度收在4萬點之上 輝達財報將左右下周走勢
美股早盤平盤波動 下周就看Nvidia

美股早盤平盤波動 下周就看Nvidia
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

2024-05-17 07:10
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

2024-05-17 01:19
有「股神」之稱巴菲特旗下投資公司波克夏周三公布第1季持股變化時，可能透露自2023年下半年開始積累的「神秘」 股票。(路透)

巴菲特旗下波克夏買了哪支神秘股票？ 巴隆周刊這樣猜

2024-05-13 22:05

超人氣

更多 >
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇