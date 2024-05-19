美金融情勢比升息前更寬鬆 企業易取得資金

美國金融情勢不緊反鬆。（歐新社）

儘管聯準會（Fed）尚未開始降息 ，但金融情勢不緊反鬆，芝加哥聯邦準備銀行編製的全國金融情勢指數已降到2022年元月（升息之前）以來最寬鬆的水準，主因股市上漲，以及公司債與公債之間的殖利率 縮小，使企業更容易取得資金。

富蘭克林坦伯頓集團投資 解方部門投資長托利提指出，升息對經濟的衝擊「非常具有選擇性」，而非「廣泛性」。

投資人經過數周的市場動盪後，現在預期Fed今年內將降息2碼，帶動股市大漲；而公司債需求強勁，也使公司債與公債之間的殖利率差距縮小，更有利於企業發債集資。

美股史坦普500指數今年來已上漲11%；上周受到4月消費者物價指數（CPI）升幅趨緩的激勵，指數再創歷史新高。美債同步上漲，殖利率下降，顯示市場益發預期Fed今年內將會放鬆貨幣政策。在此同時，公司債對公債殖利率的升水幅度也縮小到幾年來最低水準。

不過，一些投資機構仍對金融情勢放鬆持審慎態度，加上通膨仍遠高於2%目標，使Fed降息的機率下降。保德信投資管理公司投資策略長提普表示，「此時此刻，金融情勢寬鬆至少證明Fed不應降息」。他表示，這是因為金融情勢寬鬆顯示美國經濟仍然強勁。