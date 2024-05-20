只剩餅乾… 美國內航班飛機餐點 近幾十年快速降級

飛機餐點如今大不如前。(圖／123RF)

在美國，很多人搭機跨州飛行，如果選擇經濟艙，只能免費吃一小包餅乾；然而回想1960年代，搭乘美國航空 (American Airlines) 國內航班，即使選搭經濟艙(Coach class)，也能享用「皇家 馬車夫」( Royal Coachman)菜單中的美酒佳餚。

當年有酒炒雞胸肉上桌

在那個年代，皇家馬車夫菜單的餐點從牛肉清湯開始，然後是酒炒雞胸肉，最後甜點是水果派。

如今，選擇經濟艙必須搭乘長途國際航班才有免費餐點，國內航班如果是東西岸跨岸飛行或許有機會獲免費餐食。否則，其他短程航班如果不花錢只能吃比斯科夫餅乾或椒鹽捲餅。

輝煌時代 空姐現場炒蛋

飛機餐點大不如前。之前最輝煌的時候，乘客在飛機上用餐有頂級享受，餐點放在白色桌布上，空服員現場炒蛋。

失去餐點享受讓搭機乘客帶來不便，也少了樂趣。

安全、成本… 加劇衰退

航空業成本削減並非取消機上餐點的唯一原因，政府監管、飛機設計、機上電影、行業稅收減免以及健康和安全問題加劇也助長這樣的發展趨勢。

2001年9月11日發生恐怖攻擊事件後，航安協議和規定改變機組人員工作時可使用的刀具類型，再加上為增加乘客座位而縮小機上廚房、為保護過敏症患者而不提供花生等特定易誘發過敏症狀的食物，餐點份量普遍縮小、變得清淡或者根本不供應。

大氣研究集團(Atmosphere Research Group)負責研究旅遊業的哈特維爾特 (Henry Harteveldt) 說，機上餐飲服務質量變得這麼差，讓人不得不懷疑：航空公司高層到底有沒有味蕾？

少顆橄欖 每年可節省4萬元

長期以來，航空業者一直在尋找降低食品成本並減少機上空服人員備餐時間的方法。1980年代，時任美國航空公司總裁的克蘭德爾(Robert Crandall) 吹噓說，每一份沙拉減少一顆橄欖，每年就可節省4萬美元。

從那時候起，對航空公司來說，成本和速度變得比食物是否美味更重要。新加坡航空(Singapore Airlines)或達美航空 (Delta)等與米其林星級名廚建立夥伴關係，但多數公司將備餐工作外包給餐飲服務商，可能提前幾個小時預備。

佛羅里達州安柏里德爾航空大學(Embry‑Riddle Aeronautical University)航空行銷學教授瓦格斯帕克(Blaise Waguespack)說，人們寧可犧牲餐點美味以換取低廉票價。

自從1920年代空服員分發口香糖讓乘客緩解耳壓以來，機艙上供餐點已有近一個世紀的歷史。史密森學會(Smithsonian)表示，早期飛機飛行時顛簸得厲害，餐點必須用紙盤盛裝。

政府管制 曾要求餐點內容

史密森學會稱，一連數十年，聯邦政府持續監管機票和航線，各航空公司透過服務、食物和奢華服務以求脫穎而出；1978年航空業放鬆管制之前，法律要求每位乘客票價內含一份主菜、兩份蔬菜、一份沙拉、甜點和一杯飲料。

泛美航空(Pan Am) 1958年在廣告中宣傳：「美味食物增添樂趣，在4個廚房同步準備，放入5分鐘烤箱便可烹飪，」

1960年代和1970年代，航空業者很重視餐點，通常會在機艙內安裝高聳廚房、宣傳菜單以吸引顧客。

哈特維爾特說，各航空公司在服務和設備上較勁，餐飲是競爭重點；航空業者擁有廚師團隊、廚房以及餐飲廣告。

隨著管制放鬆，航空業者紛紛調降機票價格；為彌補票價收入損失，便減少食物選擇和其他服務。

911事件加速免費餐消失

911恐怖襲擊事件更加速免費飛機餐衰退。

事件過後，航空需求大減，各公司削減機上餐飲服務，聯航(United)、美國航空、達美航空及其他航空公司都宣布大幅減少餐飲服務。

美國大陸航空 (Continental Airlines) 直到2010年才終止國內航班經濟艙免費餐點，成為終結國內航班經濟艙免費飛機餐的最後一家主要航空公司。

飛機餐曾經受到嘲笑和批評，如今人們卻懷念不已。專家多半認為短期內國內經濟艙免費餐點不會恢復。

商務艙、頭等艙大不同

然而，商務艙和頭等艙的情況大不相同。

機上餐飲公司 Gategroup 北美烹飪創新執行主廚布蘭特(Molly Brandt)表示，航空食品的黃金時代已到來，餐點依艙位畫分。

布蘭特進一步解釋，如果搭乘美國航空頭等艙，午餐選擇包括地中海碗、雞胸肉配魔力醬、波布拉諾黑豆米飯和車前草，或通心粉配植物肉醬和乳清乾酪；如果搭乘達美航空 ，選擇包括起司漢堡、菠菜和起司義大利 麵或 Hempler's 煙燻胡椒雞胸肉沙拉。

餐點看艙位 還有魚子醬

少數航空公司甚至為頭等艙乘客提供魚子醬。

不過，對絕大多數乘客來說，如今甚至拿不到免費口香糖。