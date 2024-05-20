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理財問答╱8項個人財務比率 應定期追蹤

周芳苑

問：有什麼簡單辦法了解自己的財務狀況？

答：專家列舉出8項簡明扼要的個人財務比率，定期追蹤便可清楚掌握自己的儲蓄投資和整體財務。

專業財務規畫師或者顧問通常也是根據這8大項財務比率分析、提出建議。

以下是專家推薦的8項常見財務比率：

第1項：應急金比率(Emergency Fund Ratio)

應急基金比率=現金/每月非可支配費用(non-discretionary expenses)

「應急金比率」用以是衡量在沒有任何額外收入的情況下，現金儲蓄可支應多久的每月必需品開銷，好比說，每月開銷為5000美元、備有2萬美元應急金，依此推估而得的應急金比率便是4，可支應四個月開支。

房貸業者DSLD Mortgage財務資深副總裁亨德里克斯(Dana Hendrix) 建議保留足以支應3到6個月開支的應急金，可作為財務安全網，應付意外帳單、維持房貸以避免房子被法拍、在不負債的前提下安度失業期。

第2項：基本住房成本比率(Basic Housing Ratio)

基本住房成本比率=住房費用/薪資總額

藉由「基本住房成本比率」，屋主和租房者可研判能夠負擔多少住房成本，對於想要有資格取得傳統房貸的人來說，保有良好基本住房成本比率很重要。

專家通常建議住房成本應低於或等於總薪資的28%，假如租屋而住、每月收入5000美元，租金不應超過1400美元。但是對於擁有房子的屋主來說，計算這一項比率時要注意將房貸本金、利息、財產稅和家庭保險全部計入住房成本。

亨德里克斯說，將這項比率維持在一定限制之內，可確保有足夠剩餘資金支應其他基本開支、進行儲蓄。

第3項：廣義住房暨其他債務比率(Broad Housing and Other Debts Ratio)

廣義住房比率=住房成本+其他債務支出/薪資總額

這項比率是基本住房成本比率的廣義版本，所涵蓋的成本除房貸等住房債務外，還將其他經常性債務如學貸、車貸或信用卡款項納入，以廣義債務成本推估佔薪資總額的百分比。

亨德里克斯建議將比率維持在36%以下，假如月收入5000美元，每月的房貸等住房成本和其他債務加總起來應該不要超過1800美元。

放貸機構經常依這一項比率來評估貸款申請人的每月還款能力、進而決定是否借貸。假如和廣義住房暨其他債務比率相似的「債務/收入比」(Debit to Income, DTI) 超過43%，許多借貸機構認為偏高，進而限制貸款選擇、導致利率增加，申請重新貸款(refinance)時影響更明顯。

第4項：儲蓄率(Savings Rate)

儲蓄率=年儲蓄金額+雇主匹配款/年薪總額

用來衡量是從收入裡為退休或其他長期目標預留多少比例的資金。

財務專家建議將收入的10%到15%存起來，如果有困難，至少先存5%，慢慢增加比率。

不過，理想的儲蓄率會因為目標和年齡而有所不同，好比說，儲蓄走步較晚就要更積極存錢，所以距離退休日期越近才開始存款，儲蓄率就應該拉得越高。

第5項：負債資產比率(Debt to Total Assets Ratio)

負債資產比率=負債總額/資產總額

用以衡量債權人資產所佔比重。一旦開始償還個人貸款或房貸等債務時，這一項比率就會下降。一般來說，年輕人的債務資產比最高，隨著年齡增加而下降。接近退休時，這一項比率越低越好。

第6項：淨資產比率(Net Worth to Total Assets Ratio)

淨資產是資產總額減去負債，淨資產比率也可稱為「償付能力比率」(solvency ratio)。對年輕人來說，淨資產比例通常約20%，對於退休的人來說，比率應接近90%至100%，顯示債務已清除。

第7項：投資報酬率(Return on Investments Ratio)

投資報酬率=（期末投資-期初投資）+儲蓄/期初投資

投資報酬率衡量資產投資的1年表現。公式裡的期初投資為上年度資產價值，期末投資為本年末資產價值。

理想的投資報酬率介於8%到10%之間。亨德里克斯建議選擇投資時要盡量找具有良好報酬紀錄的選項，諸如成長型股票或共同基金，同時也要考慮債券等穩定選擇。

第8項：投資資產與薪資總額比(Investment Assets to Gross Pay Ratio)

投資資產與薪資總額比=投資資產+現金/年薪總額

用以衡量以投資取代退休前收入的能力。

此比率隨著年齡而不同。20多歲的人比率約 0.2:1，接近退休時，比率會增長到20:1左右，意指投資在退休後可能持續的年數。

無論自行打理財務、或者尋求專業人士協助，這些比率都有助於了解自己的財務狀況，並針對缺失改進。

投資 儲蓄 退休

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