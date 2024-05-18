AI熱潮方興未艾 Nvidia緊握AI晶片2大優勢 可望挑戰3兆美元市值

繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）22日公布財報，能否再度釋出大利多引爆新一波人工智慧（AI）概念股漲勢，投資人拭目以待。（路透）

繪圖處理器大廠輝達 （Nvidia）下周三（22日）公布上季財報，能否再度釋出大利多引爆新一波人工智慧（AI ）概念股漲勢，投資人拭目以待。無論如何，生成式AI熱潮方興未艾，意味輝達晶片 仍將供不應求，有助輝達市值從目前的大約2.3兆美元挑戰3兆美元大關。

輝達只花不到九個月，市值就從1兆美元倍增至2兆美元，增值速度之快無與倫比。不過，從2兆美元攀抵3兆美元的上坡路難度更高。多位知名投資人指出，AI狂熱已把許多概念股的估值推上不理性的價位。

因電影「大賣空」名聞於世的避險基金經理人貝瑞（Michael Burry），去年就放空半導體股；「女股神」伍德（Cathie Wood）的方舟投資公司早在2023年初就賣掉輝達持股，宣稱市場樂觀過頭（結果：伍德錯失輝達股價飆升的大波段行情）。

然而，金融時報報導，輝達目前的預期本益比約35倍，已從2022年初的55倍大幅降下來，價位不算高得離譜。再考量該公司潛在市場的規模，以及穩穩掌握的訂價權，輝達大有機會躍為美國市值最高的個股。

對輝達前景有疑慮的分析師指出，競爭者來勢洶洶，輝達AI晶片面臨Google的TPU、超微（AMD）的MI300X和其他潛在對手的挑戰。

輝達擁有兩大優勢 在AI晶片市場傲視群雄

但輝達擁有兩大優勢：搶得市場先機，以及封閉的生態系。

輝達布局AI晶片市場多年，自製的繪圖處理器（GPUs）證明能勝任訓練大型語言模型（LLM）所需的巨量運算任務，成為發展生成式AI應用的利器。反觀競爭對手雖卯勁急起直追，卻因組裝先進高效能晶片所需的半導體廠產能有限而備受掣肘。建置這些產能並非一蹴可幾，需要投注多年的時間和巨額的資金。

此外，輝達透過自家CUDA平台，對客戶提供一站購足服務。CUDA是個軟體層，用來優化輝達的晶片，並允許客戶運用CUDA程式碼打造應用程式讓輝達晶片去執行。可相提並論的一個例子是蘋果公司，這個iPhone製造商也自行打造軟體，並在自家硬體裝置上執行。

綜合觀之，這些優勢讓輝達能在AI晶片市場取得支配地位，並掌握訂價權。短短兩年內，輝達的毛利率從65%衝上將近73%。相形之下，超微的利潤率為51%，英特爾這方面的利潤約41%。

而且，銷售可能持續衝高。無論是生成式AI應用的現階段（訓練LLMs），或下一階段（「推論」），都需要用到大量的CPU。影音、圖像、文字等生成式AI處理要求的市場不可限量，規模可能遠大於訓練這些模型的市場。輝達最新晶片，Blackwell B200 GPU，處理這些要求的速度比上一代晶片快30倍。

輝達牢牢掌握以上優勢，隨著生成式AI焦點轉向，仍可望持續領先競爭對手。