道瓊指數首度收在4萬點之上 輝達財報將左右下周走勢

道瓊指數由30,000點漲到40,000點期間，高盛和微軟是助漲的兩大功臣。（歐新社）

美國股市三大指數本周全都上漲，道瓊 工業指數首度收在40,000點之上，所反映的不僅是投資 人重燃對聯準會（Fed）下半年降息的期望，也體現美國經濟遍及各產業的成長實力。本周將面臨輝達（Nvidia）財報的考驗，攸關人工智慧（AI）推動的美股漲勢能否延續。

道瓊工業指數本周上漲491點，史坦普500 指數和那斯達克綜合指數各漲1.5%和2.1%，三大指數中周五只有那斯達克微跌，但全都都保持或接近本周創下的歷史新高水準。

費城半導體指數和台積電ADR周五分別回落0.7%和0.4%，周線仍各漲3.6%和1.6%。

Bolvin 財富管理集團總裁博文（Gina Bolvin）說：「這波走勢不是由一個行業或一檔股票所推動的，實際是普遍上漲。」

在道瓊指數由30,000點漲到40,000點期間，微軟幾乎漲了一倍，是道指除高盛之外上漲的最大功臣，今年來也累計上漲12%。

微軟在道瓊指數成分股中帶頭上漲，也凸顯科技股對道瓊工業指數乃至於整個市場的重要性。生成式人工智慧（AI）推波助瀾之下，幾家大型科技業者股價狂漲，推動大盤屢創新高。

因此，公認為AI熱潮的標竿企業輝達下周三公布的財報尤其令人關注。輝達本周連續四周上漲，盤中一度衝上3月創下歷史最高收盤價，但最近二日已隨那斯達克連續二日下跌。

因通膨降溫，投資人對Fed今年內降息重新燃起希望，帶動本月美股反彈。史坦普500指數11個類股本月迄今全面上漲，推動史坦普指數上漲5.3%，邁向今年來表現最佳的單月 。

有人提醒投資人太早慶祝通膨降溫，史坦普500指數漲勢可能後繼無力。美國4月核心物價上揚3.6%，尤其占近一半的住房成本上漲5.5%，Fed仍可能引以為憂。

如果通膨又開始上揚，支撐股市目前上漲的利率因素可能就會動搖。美國公債殖利率由4月將近5％降到本周僅略高於4.3％，是支撐美股上漲因素之一，但如果又出現逆轉，史坦普500指數恐怕難以上漲。

可喜的是，從歷史紀錄來看，美股創新高的漲勢還有上漲的空間。Truist的共同投資長勒納（Keith Lerner）指出，過去史坦普500指數一旦自5％頹勢反彈，會出現中位數17.4％的漲幅。截至周五，史坦普已從4月谷底翻漲近7％。

勒納也拿過去數據指出，當前的多頭走勢還有很大的上漲空間。他說，1950年以來牛市的中位數漲幅為108％，而自2022年10月迄今，史坦普500指數才漲近50％。