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回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

財經簡訊

財經新聞組／整理

議會批准特斯拉德國廠擴建

德國地方議會批准電動車製造商特斯拉擴建其歐洲工廠計畫；該提案今年引起持續的抗議。《德新社》報導，柏林近郊格倫海德市的議員16日晚間以11票對6票、2票棄權的結果投票支持該計劃。但該提案的規模被縮小，需砍伐的樹木數量比最初計劃的要少。特斯拉希望為其2022年開工的工廠增加一個貨運站和物流空間。在2月中旬的一次不具約束力的投票中，格倫海德的居民拒絕了特斯拉最初的提議；當時該提議打算砍伐超過100公頃的樹木。

歐盟要微軟說明Bing AI風險

如果微軟未能在5月27日之前提供有關搜尋引擎Bing中生成式人工智慧(AI)功能所產生風險的充分資訊，歐盟執委會可能會對微軟處以罰款。執委會表示，它擔心深度造假和自動操縱服務的傳播可能會誤導選民。由於尚未收到3月14日發出的訊息回覆，因此正在加強對此事的執法行動。如果未能在截止日期前完成，委員會可能會對Bing處以最高年收入1%的罰款，定期罰款最高可達其平均日收入的5%。

高盛進軍資產管理貸款市場

美國投資銀行高盛進軍私募股權和資產管理公司的貸款市場，並計劃進軍海外擴張，以填補地區銀行動盪和瑞士信貸出售所留下的空白。高盛及其競爭對手摩根大通(JPMorgan Chase)和PNC Financial Services正在競逐這個8000億至1兆元的市場 ；由於籌資創歷史新高，預計私募股權交易活動將會增加。這類貸款是以資產作價的短期貸款，從而降低了風險。高盛去年在FDIC拍賣破產的Signature Bank資產時，買下價值約150億元的貸款組合。

GameStop預計銷售額下降

GameStop預計第1季淨銷售額將較上年同期下降，因為客戶轉至線上購買電玩遊戲和收藏品，而該零售商主要依賴實體店。該公司還申請出售規模不詳的股票。該公司預計第1季淨銷售額在8.72至8.92億元之間，低於去年同期的12.37億元。截至5月4日當季淨虧損預計在2700至3700萬元之間，比一年前的5050萬元縮小，因為上季大幅削減成本。在吉爾(Keith Gill)的X帳戶「咆哮小貓」發布新貼文後，該股再度成為散戶交易狂潮的一部分

貸款 特斯拉 高盛

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