道瓊首破4萬大關 歷史顯示每破關卡常略回檔

在道瓊工業指數16日首次突破4萬點大關、成為頭條新聞後，歷史顯示，有128年歷史的道指在跨越整數關卡後往往會略有回落。

近幾個月來，道指的漲勢大體上是受到各項因素支撐的：對人工智慧的持續熱情提高了企業利潤、對通膨將繼續下降的樂觀情緒、利率 下降的前景最終變得光明。

CFRA Research研究了從3.9萬點回溯到1972年的1000點的所有整數關卡，發現該指數在每超過1000點里程碑後往往會上漲一些，然後在接下來25天內回落。平均下降幅度約6%。

CFRA首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)在4月預測道指登上4萬點的報告中寫道，「重要的整數數字通常會引起投資人的擔憂，這也代表了重要的阻力位。」「歷史往往證實，市場通常會在超越每個1000點里程碑後稍作喘息。」

然而，他也指出，自1972年以來的下跌中有64%可以被歸類為「噪音」，因為降幅不到5%。

數據顯示，「回調」發生的機率為26%，相當於下降5%至9.99%。全面「修正」或下跌10%至19.99%的機率僅為5%。下跌20%以上的「熊市」機率也只有5%。

截至16日收盤，道指2024年上漲近5.8%，落後史坦普500指數和那斯達克 指數超過11%的漲幅。