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美購物旺季 運輸數據：消費者追求中價位商品折扣

財經新聞組／綜合報導
運輸業者目前收到的下半年購物旺季訂單大多集中在中價商品。（美聯社）
運輸業者目前收到的下半年購物旺季訂單大多集中在中價商品。（美聯社）

根據《CNBC》的供應鏈調查，最新的運輸數據開始透露美國零售商在旺季期間對購物者的期望，挑剔的美國消費者偏向尋求中等價格類別的優惠和折扣。

每年這個時候大多數貨運訂單開始增加，以備妥返校季和假日購物季的庫存；供應鏈受訪者的反應顯示，消費者雖然謹慎，但手筆依舊穩健，假期需求也在正常範圍內。

受訪者表示，根據旺季期間的貨運訂單，美國企業今年假期進口的商品將比去年略有增加。

這項調查於4月16日至5月3日期間進行，包括來自全國零售聯合會、美國服裝和鞋類協會、United National Consumer Supplys、CH Robinson、OL USA、ITS Logistics、Kuehne+Nagel、DHL和Uber子公司Uber Freight都提供回應。

調查顯示，目前旺季收到的貨運訂單中近80%是中檔價格商品；與去年類似，受訪者預計消費者對高價進口品和令人嚮往的精品興趣下降。

CH Robinson零售物流主管霍夫曼(Noah Hoffman) 表示，經濟正處於消費者可自由支配支出的轉折點，「服裝和珠寶、電子產品、家居和花園可資證明。」「消費者在購物時也變得更加重視價值。他們不再採購衛生紙，也不管車庫裡已經囤積了多少，只想避免支付更大的帳單。他們買得更保守，不再衝動購買，而且還四處尋找最低的價格。」

受訪者表示收到的廉價促銷品運輸訂單較少；而79%的受訪者表示，預計消費者會在中間價位挑選便宜貨。

霍夫曼表示，零售商普遍繼續小心謹慎，「過去幾年讓許多托運人對意外的變數高度敏感。」「它們會為下一件意外作好準備：可能是地緣政治、新的貿易政策，還是巴拿馬運河低水位等事件。但對零售商來說，它們可能只是看經濟如何復甦。」

全球第二大海運公司馬士基最近表示，預計將出現「正常」旺季。馬士基北美總裁史丁(Charles Van der Steene)表示：「沒有任何跡象表明旺季將會放緩或擴大。」「我們相信旺季會正常化。當然要看向哪個產業傾斜，而零售商在下半年比其他產業更加傾斜。」

零售商 供應鏈

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