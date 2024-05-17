什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

美股道瓊 工業指數17日盤中歷來首度突破40,000點關卡，成為美股火熱的最新跡象，不過，在企業獲利強韌、失業率低迷及通膨趨緩的環境下，美國投資 人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境，從股市、房價、加密貨幣、油金價格一直到債券價格，過去半年來都上漲。

華爾街日報（WSJ）報導，美國金融市場幾乎所有資產都在漲包括道瓊工業指數、快速成長的科技股、彼特避雨其他加密貨幣、基本金屬與貴金屬，連想規避風險的投資人都有大量選擇，包括殖利率 約5%的定存單、價格持續上揚的高收益債與其他固定收益投資。

FactSet數據顯示，銅價過去半年大漲31.7%，科技股上揚20.2%，國際金價漲20%，羅素2000指數走高18.2%，史坦普500指數和道瓊工業指數各漲17.5%與14.1%，國際油價挺聲8.7%，高收益公司債和投資級公司債分別漲3.6%至3.2%，美國7~10年期公債也走揚1%。

即便許多美國民眾因為物價持續居高不下，對整體經濟的看法負面，仍看好股市。投資機構GMO資產配置共同主管殷課（Ben Inker）說，成長股很貴，但其他市場未必，目前整體投資環境有許多合理選擇，為過去24年來少見地吸引人。最近的利多包括企業獲利預料強勁成長、對人工智慧（AI）創新的興奮之情、新款減重藥問世、以及製造業回流美國。

即便是之前心存懷疑的投資人，也重返股市。Neuberger Berman資深投資組合經理人埃斯曼（Steve Eisman）1月向CNBC表示，他很擔心「今年大家的感覺都太過美好」，但現在他說目前市場情況優於1990年代，「我覺得相當喜樂」。

常自認為杞人憂天者的Davis基金公司董事長戴維斯也說，現在有許多價位吸引人的股票，感覺就像「金髮女孩」（不慍不火）環境，只是有個潛在憂慮：美債殖利率上漲遲早將造成影響。

美國國會預算辦公室（CBO）估算，美國政府未來十年將需額外支付1.1兆美元的利息。品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯已表示，政府迄今的舉債和支出都太過度，推升美國10年期公債殖利率，可能傷害經濟。

此外，更多投資人看多股市，也常是常見的警訊。經濟學家雅德尼（Ed Yardeni）便擔心新這個轉變，「史坦普500指數已從2022年10月的空頭市場低點漲了近50%，所以幾乎所有人都看多很正常」。

也有人認為，經濟的光明前景只是幻象，潛藏的麻煩今年稍後將更加明顯，包括房價高到許多人負擔不起、中低所得家庭的購買力減弱等。