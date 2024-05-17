歐盟 調查Meta平台兒安風險

Facebook母公司Meta遭到歐盟展開重大調查的打擊；該調查針對Meta涉嫌違反歐盟關於兒童安全風險的嚴格線上內容法。歐盟執行機構歐盟執委會發表聲明表示，正在調查這家社群媒體巨頭的Facebook和Instagram平台「是否可能刺激兒童行為成癮，並產生所謂的『兔子洞效應』」。並補充說，它對Meta平台上的年齡驗證感到擔憂。

紐約Fed：通膨很好 降息 不急

紐約Fed行長威廉斯表示，對疲軟的消費者通膨數據表示歡迎，但他表示這樣積極的訊息還不足以要求聯準會很快降息。他接受《路透》專訪表示，雖然毋需過分強調最新的經濟消息，但4月消費者物價指數(CPI)的溫和基調「在數據令人失望幾個月之後是一種積極的發展」。他表示，通膨壓力逐漸放緩，「整體趨勢看來相當不錯」。

Under Armour宣布全面重組

Under Armour宣布全面重組，並表示其最大市場北美的銷售額下降 10%，同時預計整個財年的趨勢將變得更糟。第4財季獲利較去年同期下降超過96%。目前尚不清楚重組會裁員多少，但預計將耗資7000至9000萬元，其中一部分將用於員工遣散費和福利費用。截至3月31日當季淨利660萬元，合每股2分；而去年同期為1.706億元，合每股38分。不計入一次性項目，該公司每股獲利11分。銷售額降至13.3億元，較去年同期的14億元下降約5%。

上周首申失業金 數減少1萬人

勞工部報告，截至5月11日當周初請失業金人數減少1萬人至22.2萬人，低於前周的23.2萬人。上周申請數量是2023年8月最後一周以來最多，但裁員量仍然相對較低。4周平均初請失業金人數增加2500人至21萬7750人。有一周時間落差的持續申領人數為179萬人。

FAA允許聯航重啟認證活動

聯合航空表示，美國聯邦航空管理局(FAA)已允許該航空公司重啟認證活動，包括新機和航線。FAA 3月表示，在發生安全事件後，將加強對聯航的監管，該航空公司的認證活動被暫停。航空監管機構表示將啟動正式評估，以確保這家總部位於芝加哥的航空公司遵守安全規定。該航空公司上月延後兩條新國際航線開通，理由就是FAA暫停部分認證。