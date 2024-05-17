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策略師：貴金屬還會再漲幾個月 恐創歷史新高

財經新聞組／綜合報導

今年以來黃金、白銀和鉑金的價格一直在上漲，策略師表示，貴金屬可能在未來幾個月繼續創下新的歷史高點。

貴金屬價格15日大幅上漲，原因是美國通膨數據低於預期，加劇了聯準會近期降息的前景。

受此消息影響，金價15日創下3周多以來的最高水平，而白銀則創下3年多以來最高水平，鉑金則攀升至近1年高位。

盛寶銀行策略師表示，金價可能很快就會測試2400美元水平，白銀可能會攀升至30美元，而鉑金有潛力上漲至1130美元。

這家丹麥銀行表示，其「金屬年」主題趨勢最近幾周繼續增強，理由是其對黃金、白銀和銅的偏好。

另外，ROTH Capital Partners分析師也預計未來幾個月黃金和白銀價格將進一步走高。

ROTH Capital Partners首席技術策略師歐哈拉(JC O’Hara)表示，金價「現在似乎準備突破4月創下的近期高點。我們將技術面目標價設定在2600美元。」

對於白銀，他表示，如果價格能夠突破30美元，「在35至37美元區域之前將幾乎沒有阻力」。

黃金通常被認為是金融不確定時期的「避險」資產，雖然利率高且美元相對堅挺，但自2022年底以來，黃金一直呈上升趨勢。

與白銀一樣，黃金價格往往與利率成反比關係。較高的利率環境通常會損害對黃金和白銀的需求，因為貴金屬不支付利息，與債券等投資相比，它們的吸引力較低。

然而，並非所有人都預期貴金屬價格在未來幾個月會持續走強。

荷蘭銀行ING大宗商品策略師曼雷(Ewa Manthey)本月初表示，「隨著聯準會繼續採取謹慎態度，並且地緣政治已經被納入當前價格之中」，金價本季可能會下跌。

ING預計第2季金價均價約為每盎司2250美元，2024年均價為每盎司2218美元。

金價 利率 聯準會

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