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美股最錢線/FOMO回歸 降息不再成焦點

財經新聞組／綜合報導

投資人似乎對於等待降息越來越感到不耐煩。

美國4月消費者物價指數(CPI)顯示，通膨可能緩解至觸發聯準會今年稍後轉向降息，在數據公布後美股和美債強勁反彈。

史坦普500指數收盤站上5300點新高，為今年第23次收盤新高。事實上，美國三大主要股指都進一步創下歷史新高紀錄，那斯達克綜合指數連續第二天創下收盤新高，而道瓊工業平均指數則超越3月底的上次收盤紀錄。

法國外貿銀行投資管理解決方案策略師梅爾森(Garrett Melson)表示，「今年『害怕錯過』(FOMO) 將會是一個非常大的主題。」像是GameStop和AMC等「迷因股」突然再次出現劇烈波動，這可能是FOMO回歸的一個「極端」表現。但梅爾森認為，投資人現在似乎也不再那麼專注於通膨持續遠高於聯準會2%的目標。

雖然4月CPI通膨指標中的住房以及其他幾個領域看來「頑固地強勁」，但去年開始的反通膨趨勢似乎仍在繼續。

梅爾森指出，自4月以來市場信心的改善、股市「健康的輪動」，以及「仍然非常強勁」的消費者數據，都應該為整個夏季美股指數繼續上漲提供「充足的空間」。

隨著投資人重新湧入固定收益市場，美國債券殖利率15日大幅下跌，提振了債券ETF，包括頗受歡迎的iShares Core U.S. Aggregate bond ETF，該ETF收漲 0.7%，創2024年以來最佳單日漲幅。指標10年期美國公債殖利率在4月觸及約4.7%年內高點後，如今回落至4.36%。

TwentyFour 資產管理公司投資組合經理人柴德(Danny Zaid)將CPI報告顯示的3.4%年率描述為「朝著正確方向邁出的一小步」：「這肯定是對前三個月通膨情況的改善。」（財經新聞組）

投資 殖利率 降息

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