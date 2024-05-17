美4月新屋開工、建築許可下滑 住房嚴重短缺

由於房貸利率 回升，美國4月單戶住宅建設和許可證下降，但待售房屋嚴重短缺仍支撐著新屋建築。

商務部人口普查 局表示，占住宅建設大宗的單戶住宅開工量上個月下滑0.4%，經季節調整後的年率為103.1萬套。

3月數據向上修正，顯示單戶住宅開工量為103.5萬套，而不是先前報告的102.2萬套。4月新屋開工量年增17.7%。

抵押貸款 金融機構房地美(Freddie Mac)數據顯示，隨著勞動市場狀況的緩解提升聯準會今年降息2次機率，最受歡迎的30年期固定抵押房貸平均利率上周從5個月高點7.22%回落至7.09%。

4月和5月首周房貸利率的上升導致本月房屋建築商的信心下降。

美國正面臨嚴重的住房短缺，應該會為新屋建築提供支持。政府數據顯示，第1季市場上有72.8萬套住房，遠低於新冠疫情前的114.5萬套。

4月5套以上住房計畫開工量飆升31.4%達32.2萬套。房屋開工總量成長5.7%達到136萬套。經濟學家預計開工率將反彈至142萬套。

4月單戶住宅未來興建許可證下降0.8%至97.6萬套。多戶住宅建築許可證下降9.1%至40.8萬套。建築許可總量下降3.0%至144萬套。