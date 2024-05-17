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沃爾瑪電商銷售額年增22% 當季淨利躍升至51億

財經新聞組／綜合報導
沃爾瑪電商大幅成長，廣告等新業務也挹注營收。（路透）
沃爾瑪電商大幅成長，廣告等新業務也挹注營收。（路透）

沃爾瑪上季獲利和營收超出預期。這家折扣店在電商方面取得顯著成長，透過廣告等新業務推動獲利提升，並贏得了更多高收入購物者的青睞。

這家大型零售商目前預計將達到先前財測的高端以上。沃爾瑪預計淨銷售額將成長3%至4%，調整後每股獲利在2.23至2.37元之間。

財務長雷尼(John David Rainey)表示，推動沃爾瑪雜貨業務發展的因素之一，是在家做飯與在速食連鎖店或餐館購買食品的價格之間不斷擴大的差距。

此外，他補充說，購物者、尤其是收入較高的消費者，非常欣賞沃爾瑪提供的便利。就數量而言，其外送業務首次超過了店內取貨。

沃爾瑪當季淨利躍升至51億元，合每股63分；去年同期為16.7億元和每股21分。

營收較去年同期的1523億元成長6%。其中包括期間額外銷售日帶來的約1%的收益。

作為美國最大零售商和私人雇主，沃爾瑪通常被視為美國經濟的指標。然而，在通貨膨脹時期，它的表現總體上優於其他零售商，因為它銷售雜貨等主食，並擁有平價的聲譽。

沃爾瑪不含燃油的美國同店銷售額成長3.8%。山姆會員店的同店銷售額年增4.4%。

在門市自取和線上訂單配送以及公司不斷成長的第三方市場推動下，沃爾瑪美國電子商務銷售額年增22%。

雖然4月通膨率有所放緩。居民消費物價較去年同期上漲3.4%，低於預期。但這家折扣店還是受到通貨膨脹的影響，因為其購物者在購買時一直挑三揀四。

沃爾瑪已將目光投向零售以外的領域，以提高利潤並抵禦亞馬遜等競爭對手。廣告及其訂閱制會員計畫Walmart+等新業務在本季也貢獻了獲利。該公司的全球廣告業務本季成長24%，其中美國廣告業務成長26%。公司營收年增率中有三分之一來自這些新業務。

沃爾瑪 零售商 通貨膨脹

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