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美元反彈 Fed官員談話推升美債殖利率

編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數結束先前三連跌，16日反彈上漲0.11%。 (路透)
美元指數結束先前三連跌，16日反彈上漲0.11%。 (路透)

美元周四反彈，多位美國聯準會（Fed）官員的談話暗示，將維持利率不變直到通膨消退，美國公債殖利率因而上升。稍早最新數據顯示美國4月進口物價上漲0.9%，引發對抗通膨戰鬥尚未結束的憂心。

根據彭博資訊報價，美元指數（DXY）周四收盤上漲0.11%至104.462。交易員表示，美元因空頭部位獲利回吐得到支撐。美國10年期公債殖利率上漲4個基點至4.38%。

日圓兌美元匯率周四下跌0.3%，報155.34日圓兌1美元，早些時候一度升值至153.6日圓，不過隨後日本經濟成長數據疲軟打擊了日圓。日本銀行（央行）目前仍保持寬鬆的貨幣政策，美國的較高利率吸引資金轉向美國公債和美元，今年以來日圓兌美元下跌約9.5%。日圓對利差的擴大或縮小特別敏感。

美國勞工部勞動統計局說，4月美國進口物價月比漲幅為2022年3月以來最大。NatWest Markets G10外匯策略主管Brain Daingerfield分析：「市場當然對來自任何地方的通膨跡象都非常敏感，而我們今天看到的進口物價數據比預期要強勁得多。」

他認為，「聯準會希望看到的不僅僅是一個點上的持續進展。我們周三看到的數字，消費者物價指數（CPI），並沒有原本擔心的那麼糟。但我不認為這足以實質性地改變市場對聯準會降息的展望，這一點從美元周四即反彈就能看出來」。美元指數周三時大跌0.64%，當天公布的美國4月CPI月比漲幅放緩至0.3%。

多位聯準會官員周四都發出謹慎談話。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）援引服務業價格上漲的數據指出，Fed需要在更長時間內維持高利率，以將通膨降至2%目標。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）提到，雖然美國最新通膨數據顯示價格壓力在逐步緩解，但調整利率前需要看到更多證據。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特也說，決策者需要更多的數據來確信通膨率正在向2%的目標邁進，她建議在更長的時間內將利率維持在高點，以實現這個目標。

瑞穗證券美國首席經濟學家Steven Ricchiuto表示，美國的通膨率正在放緩至3%，這數字仍然高於聯準會目標，投資人看通膨題材時不宜太過樂觀。

殖利率 聯準會 日本

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