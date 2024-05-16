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Reddit與OpenAI達成合作 盤後股價激漲、奧特曼大賺

編譯季晶晶／綜合外電
社群媒體Reddit與OpenAI達成提供內容來協助訓練AI的授權協議。(美聯社)
社群媒體Reddit與OpenAI達成提供內容來協助訓練AI的授權協議。(美聯社)

社群媒體Reddit與OpenAI達成協議，將把平台內容提供給OpenAI的聊天機器人ChatGPT和其他產品。今年3月才上市的Reddit盤後股價應聲激漲，一度高達15%。

Reddit與OpenAI周四發表聯合聲明，「OpenAI的AI工具將更能理解和展示Reddit內容，尤其是新近話題」。雙方的協議允許OpenAI展示Reddit的內容，並以合作夥伴的數據訓練AI系統。

Reddit還將向用戶提供基於OpenAI創建模型的新AI工具，OpenAI會在合作夥伴的網站上投放廣告。兩家公司未披露該協議的財務條款。

但Reddit股價上漲，意味投資了Reddit投資數千萬美元、在該平台上市前即持有近10%股權的OpenAI聯合創辦人兼執行長奧特曼（Sam Altman）賺得意外之財。這位現年39歲的創業家沒有主管與Reddit的協商。 

Reddit的內容一直是熱門訓練數據的來源，用以創建AI模型。上周，Reddit發布有關數據使用的新政策，要透過與AI開發者以及其他公司簽訂授權協議以增加營收。

Reddit執行長Steve Huffman在本月稍早舉行的彭博技術峰會上說：「我們的數據非常有價值。很多人對它感興趣。」

目前為止主要靠廣告賺錢的Reddit在IPO之前就曾表示，將尋找新的賺錢路子。今年1月與Alphabet旗下的Google簽署了一項價值6,000萬美元的協議，幫助訓練大型語言模型，這是生成式AI的基礎技術。彭博資訊報導，Reddit總共已簽署價值2.03億美元的授權協議，期限從2年到3年不等，還一直在洽談新協議。

OpenAI則與愈來愈多的媒體業者建立合作夥伴關系，包括上月與金融時報、本月稍早與Dotdash Meredith簽訂協議，協助訓練其AI系統，在聊天機器人裡顯示更多的即時內容。

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