美將取消雙面太陽能板進口關稅豁免 推動全套政策 強化國內供應鏈

白宮16日表示，為保護美國國內太陽能板製造業，將廢除雙面太陽能板豁免14.5%進口關稅措施，並且讓使用美製產品的太陽能電力開發計畫，更容易獲得政府補貼。 （路透）

拜登 政府正在推動一整套政策，來強化國內的太陽能板供應鏈；包括擴大關稅 範圍，對使用國產太陽能板的綠能開發商提供減稅指引，並承諾將加強監視不公平貿易的訊息。

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白宮官員16日表示，美國為保護國內太陽能板製造業，將廢除進口雙面太陽能板豁免14.5%關稅措施，並且讓使用美製產品的太陽能電力開發計畫，更容易獲得政府補貼。

美國於兩年前免除雙面太陽能板關稅。白宮如今表示，即將在短期內取消這項豁免。之前這種太陽能板只占市場的一小部分，但現在已成為電力業大規模開發計畫的主要科技。

拜登並將取消大陸企業在馬來西亞、柬埔寨、泰國與越南所產太陽能板的免關稅待遇。兩年前拜登政府應太陽能電力開發商的要求，暫時豁免這些進口廉價太陽能板的關稅；但現在美國太陽能板製造業擴大生產，卻面臨中國太陽能板的競爭，因而將取消這項豁免措施。

美國財政部 也宣布新法規，規定綠能開發商如何才能夠符合減稅條件，以鼓勵開發商使用美國設備。

依據「通膨削減法」（IRA）規定，開發計畫所用產品的40%必須是美國製造，才符合減稅規定。這些產品包括太陽能板、逆變流器或電池等，且來自許多供應商，因此成本計算相當困難。財政部的新規定將允許開發商使用能源部決定的違約成本百分比，來判定是否符合減稅條件。

財政部並考慮一些新規定，來協助離岸風電開發業者能夠符合使用國產品的獎勵條件，以及評估如何獎勵太陽能晶圓製造業。

不過政府也可能允許更多太陽能電池能免關稅進入美國，因為一些太陽能板製造業者表示，國內生產的組件不足以支持國內製造太陽能板之需。業者要求政府，將現行50億瓦太陽能電池免稅總配額提高三倍；政府表示如果進口量達到配額門檻，將會提高配額總量。