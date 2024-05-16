網路股神出世？Roaring Kitty塑造散戶次文化 影響市場恆久遠

網紅Roaring Kitty掀起遊戲驛站（GameStop）新一波漲勢，代表散戶交易的次文化。(美聯社)

迷因股遊戲驛站（GameStop ）的股價突然在本周反彈直衝向上，這支股票突然又火起來，讓外界很傻眼。

這波新漲勢由社群平台X用戶「Roaring Kitty」引發，該帳號與以前任職財務顧問Keith Gill有關，他兩年前貼出系列影片分析GameStop的潛力，成功吸引外界關注，而這個帳號沉寂了兩年後於周一貼出哏圖，一名坐在椅子上的男子突然傾身向前、全神貫注，曾助推迷因股熱潮的鄉民論壇Reddit用戶立即再次瘋狂敲進GameStop。

由於目前的資金流入遠不如三年多前創下的最高單日紀錄，這次的狂熱很可能不持久——在本周一和周二連兩日飆漲179%後，周三大跌近20%——但值得留意的是，GameStop的本益比高達380。

華爾街日報評論，這也許基於一種特殊效應：當「股神」巴菲特 和知名避險基金經理人、綠光資本（Greenlight Capital）創辦人David Einhorn看多或看空某支股票，他們的觀點經常能對交易價格產生持續的影響力，為那家公司創造出較高估值。而根據SocialRise，Reddit論壇股票版r/WallStreetBets自2021年號召散戶大軍參與「GameStop史詩級軋空聖戰」爆紅以來，會員數量一直穩步上升。這些人密切追蹤Roaring Kitty，讓他喊水會結凍。

隨著散戶交易的次文化一如既往地強大，Roaring Kitty的哏圖或謎樣訊息很可能扮演了巴菲特每年致波克夏 公司股東函的角色，被細細分析解讀內藏的點點星星的投資智慧。

當然，Roaring Kitty的名氣很難像巴菲特一樣經久不衰，可能會與許多網路現象一樣退燒。但此事的重點在於，散戶抱團的力量日益強大，隨時準備將數千萬美元的資金投進少數幾支個股。有影響力的新晉網紅只要恰當發布迷因哏就能催動螞蟻雄軍的攻勢。