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思科甩開15年最大營收衰減 客戶重啟網通投資 盤後勁揚5%

編譯葉亭均／綜合外電
網路設備大廠思科（Cisco Systems）的財測顯示客戶再度開始投資電腦網路設備，消息激勵思科股價盤後大漲5%。(路透)
網路設備大廠思科（Cisco Systems）的財測顯示客戶再度開始投資電腦網路設備，消息激勵思科股價盤後大漲5%。(路透)

網路設備大廠思科（Cisco Systems）公布上季營收下滑，但本季財測高於預期，同時調高2024年度營收預估，顯示客戶再度開始投資電腦網路設備，消息激勵思科股價盤後大漲5%。

思科15日公布，在4月27日止的上一季，營收比去年同期下滑約13%至127億美元，是2009年來最大衰減幅度，但仍高於市場預期的125.3億美元；淨利下滑41%至18.9億美元，相當於每股盈餘46美分。

根據思科的聲明，上季的疲弱表現主要是因為客戶是以近幾季收到的設備進行網通設備安裝。

思科執行長羅卓克（Chuck Robbins）表示，該公司核心的網路與企業網路事業已經接近轉向正常化的情勢。他在分析師會議上說：「我們目前預期客戶會在我們截至7月底止的會計年度結束前完成他們多數庫存設備的安裝。」他說，他樂見思科過去幾年來面臨的供應鏈挑戰局面即將告終。

以個別業務而言，思科上季網路業務營收下滑27%至65.2億美元，這個部門包含資料中心交換機業務，持續占整體營收的大宗。

思科公布上季訂單成長4%，這包含了收購資安軟體業者的Splunk數據，而訂單則是未來營收的指標。思科在更前一季的訂單下滑了12%，而分析師原先預估上季訂單也會下滑。

思科同時將2024全年度營收調高到536億至538億美元，高於2月時預估的515億至525億美元，也優於分析師預期的531.4億美元。思科說，2025年度的營收成長幅度將是低到中個位數百分比。

展望本季，營收將達134億至136億美元，符合分析師預期的135億美元；本季經調整後的毛利率預料達66.5%至67.5%。

由於展望好轉，思科股價在15日盤後勁揚近5%至每股52.12美元；截至收盤前，思科今年來股價下跌1.7%。

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