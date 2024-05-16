波音遭控違反暫緩起訴協議

司法部 表示，波音公司違反了與5年前兩宗致命空難有關的暫緩起訴協議，可能面臨刑事起訴，使該公司陷入更為嚴重的危機。根據14日晚間公布的備案文件，波音違反了25億元的和解協議：「未能設計、實施和執行一項合規和道德方案，從而在其整個營運過程中防止和發現違反美國欺詐法的行為」。波音現在有4周時間來給予分析和意見，確定後續步驟時會被納入考慮。司法部表示仍在決定後續行動，包括是否以及如何懲罰該公司。

利率 下跌 房貸需求未見增加

上周美國房貸利率跌至4月以來最低水平，但買家仍難以負擔當今的房地產市場。結果，房貸需求以疲軟的速度持平。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，房貸申請總量較前周僅微升0.5%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.18%降至7.08%；對每周利率變動最敏感的房貸再融資申請本周增加5%，較一年前同周增加7%。本周購屋房貸申請量下降2%，較去年同期下降14%。

Walgreens推藥物過量逆轉劑

美國連鎖藥局營運商Walgreens Boots Alliance宣布推出自有品牌的鴉片藥物過量逆轉藥物納洛酮(naloxone)，該藥物將以非處方藥(OTC)銷售。美國食品藥物管理局(FDA)於4月批准Walgreens的自有品牌。鴉片類藥物濫用已經困擾美國20多年，並導致超過50萬美國人死亡，其中芬太尼和合成藥物是主要的罪魁禍首。納洛酮可迅速逆轉或阻斷鴉片類藥物的作用，恢復正常呼吸，尤其是在首次出現服藥過量跡象後幾分鐘內服用納洛酮。它被視為幫助鴉片類藥物過量生存的關鍵工具。

思科獲利超標 營收年減13%

思科第3財季獲利和營收超出預期，不過銷售額較上年同期下降。截至4月27日當季，營收年減約13%：是2009年以來最大跌幅。業績疲軟是因為客戶本季才安裝最近幾季收到的設備，執行長羅賓斯預計客戶將在7月財年結束前完成大部分庫存的安裝。網路收入6520億元，下滑27%。本季思科完成對安全軟體製造商Splunk的280億元收購。該交易使思科調整後每股獲利降低了1分，但帶進4.13億元的額外收入。