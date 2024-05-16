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消費失去動力 零售額意外持平

財經新聞組／綜合報導

美國4月零售額出乎意料地持平，因為汽油價格上漲導致支出從其他商品撤離，顯示消費者支出正在失去動力。

美國商務部人口普查局表示，繼3月零售額下修至成長0.6%後，4月零售銷售額持平。3月零售銷售額初值為成長0.7%。

經濟學家先前預測商品未經通膨調整的4月零售額將成長0.4%。4月零售銷售額較去年同期成長3.0%。

在物價上漲的情況下，消費者將注意力集中在必需品上，並減少採購奢侈品。但由於強勁的勞動市場幫助家庭應對高通膨環境，銷售保持強勁。

美國商銀研究所上周發布報告發現，4月低收入家庭的支出成長仍高於高收入家庭，但警告「勞動市場的明顯降溫值得密切關注」。它還將不斷上漲的財產保險成本視為「消費者的重大阻力」。

非商店零售商領跌，較上月下降1.2%。體育用品和休閒嗜好商店也下跌0.9%。同時，服裝和配件商店的銷售額本月成長1.6%，汽油銷售額成長3.1%。

剔除汽車和汽油後，4月零售額下降0.1%；與預期成長0.1%大相逕庭。不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務在內的核心銷售額上個月下降0.3%，而3月核心零售額成長則向下修正至1.0%；原值為1.1%。核心零售銷售額與國內生產毛額(GDP)中的消費者支出最為密切相關。

第1季消費者支出年率成長2.5%，貢獻經濟成長1.6%。

經濟學家一直在密切關注美國經濟是否有任何疲軟跡象，因為聯準會將利率維持在高點的時間將比預期更長。

最近的數據也顯示出疲軟的跡象。4月美國經濟新增就業人數低於預期，失業率意外上升，薪資成長下降。其他數據也顯示4月製造業活動萎縮，每周申領失業救濟金人數創2023年8月以來最高水準。

低收入 人口普查 就業

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