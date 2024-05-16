飢餓資金缺口 二十年來新高

根據全國反飢餓組織Feeding America的報告，2022年美國飢餓人口面臨331億元的基本食品需求資金缺口，但其中近一半人沒有資格獲得援助。

報告分析了美國農業部 、人口普查局和勞工統計局的最新數據，聲稱這個缺口是20年來最高，經通貨膨脹因素調整後，部分原因是食品價格上漲。

2022年由於食品價格高漲，以及低收入 美國人從新冠肺炎疫情 中復甦的經濟乏力，美國的飢餓現象加劇。

美國農業部去年報告，2022年有1700萬個家庭難以獲得足夠的食物，而2021年的數字為1350萬個家庭。

在疫情期間，聯邦財政支持和擴大的糧食援助計劃使飢餓率保持穩定，但這些計劃的結束導致飢餓加劇。

根據Feeding America報告，美國每個郡和州都有糧食不安全的人口，其中約90%糧食不安全程度較高的郡都位於農村。

報告指出，近半糧食不安全人群可能沒有資格獲得美國最大的糧食援助計劃「補充營養援助計劃」(SNAP)，因為收入太高。

Feeding America總裁兼營運長納吉奧特(Linda Nageotte)在聲明中表示：「食品價格上漲，以及在電費、兒童保育費或醫療費等其他家庭開支之間做出艱難選擇，正使美國的飢餓狀況變得更加嚴重。」