美股最錢線/大環境不同 迷因熱潮難重現

GameStop 和AMC再次飆升，過去一周這兩檔股票漲幅均超過100%，讓人回想起2021年的「迷因股」(Meme stock)狂熱，但華爾街 策略師認為，這次的熱情遠不及3年前的瘋狂。

Vanda Research資深副總裁伊亞齊尼(Marco Iachini)在最新的研究報告中寫道，他的團隊認為，未來幾個交易日可能會有更多散戶有興趣湧入這些股票，但重演2021年情景的機率「很低」。

他指出：「量化基金如今更能應對這類情況。如果真要說有什麼不同的話，它們很可能與散戶一起參與軋空，然後趕在散戶之前反向操作退出這些交易，這一幕發生的機率很高。」

這兩支股票上漲的導火線是又名「咆哮小貓」的吉爾(Keith Gill)重新露面，他曾因看漲GameStop而引發2021年的「迷因股」熱潮。

但就目前而言，市場距離2021年的散戶資金流入水準相去甚遠。根據VandaTrack數據，GameStop 13日淨流入1580萬元，而AMC為3750萬元。相較之下，2021年1月最高峰單日流入量分別為8750萬元和1.7億元。

伊亞齊尼寫道：「兩支股票都出現資金流入的激增，但規模僅達2021年初的一小部分。」

DataTrek聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)在給客戶的報告中點出這次「網紅股」熱潮與2021年的區別：「散戶不是在家無所事事，只能交易股票。聯邦政府也沒有剛剛投放數兆美元的紓困 資金。沒錯，我們確信未來幾周還會聽到更多關於『迷因股』的新聞，但不會像3年前那樣狂熱。」

他寫道：「每個牛市都有漲過頭的時候，但這只有在變得普遍時才變得危險。例如1990年代末的網路股和2021年的投機性小型股。今天GameStop的活躍仍屬正的，即使它讓人回想起市場的前一次荒唐行為。」（財經新聞組）