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CPI低於預期 9月降息機率升

財經新聞組／綜合報導
4月CPI增幅低於預期，年底降息機率預期回升。（歐新社）
4月CPI增幅低於預期，年底降息機率預期回升。（歐新社）

美國4月消費者物價漲幅低於預期，顯示通膨在第2季初恢復下降趨勢，提振了金融市場對9月降息的預期。

美國勞工部勞工統計局(BLS)表示，繼3月和2月上漲0.4%後，4月消費者物價指數(CPI)上漲0.3%，略低於《道瓊》預測的0.4%。與上年同期相較，CPI繼3月上漲3.5%後上漲3.4%。經濟學家先前預測CPI本月上漲0.4%，較去年同期上漲3.4%。

在剔除波動較大的食品和能源成分後，4月核心CPI繼3月上漲0.4%後上漲0.3%。與去年同期比較，核心CPI上漲3.6%，是2021年4月以來的最小的年增幅；3月年增幅為3.8%。

CPI年度漲幅已從2022年6月的9.1%高點回落，但進展已陷入停滯。通膨在去年大部分時間放緩後，由於內需強勁，第1季通膨加速。

14日的數據顯示4月生產者物價上漲，CPI的放緩反而令人鬆了口氣。

本月CPI上漲很大程度是由住房和能源的增加所推動的。

住房成本本月成長0.4%，較去年同期成長5.5%，這對預計今年通膨率下降的聯準會官員來說是一個特別麻煩的問題。對於試圖將整體通膨率回落至2%的聯準會來說，這兩個水準都令人不安。

能源指數本月上漲1.1%，年增2.6%。食品價格持平，年增2.2%。在新冠疫情最嚴重時期導致早期通膨上升的二手車和新車價格均下降，分別下降1.4%和0.4%。

他們預計，隨著勞動市場降溫，本季通膨壓力將減弱，物價將逐步向聯準會2%的目標邁進。

聯準會主席鮑爾也持同樣的看法。他14日表示，「我預計通膨將回落；按月計算至接近去年較低讀數的水平。」

金融市場預計聯準會將於9月開始降息。少數經濟學家預計是7月；而另外少數經濟學家則認為，如果今年降息，最可能會在12月進行。

聯準會 降息 勞工部

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