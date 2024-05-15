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Fed官員：支持降息前想看到更多通膨降溫進展

編譯季晶晶／綜合外電
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（右）周三對通膨放緩表示歡迎，但稱還有下降空間。(路透)
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（右）周三對通膨放緩表示歡迎，但稱還有下降空間。(路透)

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）周三在CPI數據公布後對通膨放緩表示歡迎，但稱通膨仍有進一步下降的空間，希望在支持降息前看到更多這樣的報告；近年在聯準會（Fed）官員中偏鷹的美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）重申，可能需要將利率在當前水準再維持一段時間。

古斯比接受Marketplace電台節目採訪時表示，通膨顯示「與上次相比有所改善，基本符合我們的預期，但仍高於去年下半年水準，所以還有改進的空間」。

今年對貨幣政策沒有投票權的古斯比指出，降通膨之路崎嶇不平，並說住房通膨是他關注的一個關鍵指標。

同日，卡斯哈里在北達科他州Bismarck的一個活動上表示：「在我心裡的最大不確定性是貨幣政策給經濟帶來了多大的下行壓力。這是未知數，我們並不確切知道。這告訴我，我們可能需要在這裡更長一段時間，直到弄清楚基本通膨走向，再下結論。」

他上周就說過，Fed可能會在「更長一段時間內」維持利率不變。

今年也沒有政策投票權的卡斯哈里還質疑利率水準對美國經濟起到了多大的制約影響：「看來經濟的韌性比我預期的要強。因此也許由於其中一些動態因素，這些利率實際上只意味著我們踩了一隻腳在剎車上，而不是兩隻。」他正密切關注房地產市場及其對通膨的影響。

Fed官員已經延遲對首次降息時機的預期，在通膨數據令人失望的背景下，他們強調需要保持借貸成本在高點更長久。周三公佈的最新數據顯示，4月不包括食品和能源的價格漲幅出現6個月以來首次下降。期貨市場顯示，投資者目前預計今年大約會降息兩次。

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