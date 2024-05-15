巴菲特的神祕持股揭曉 擁有67億美元安達保險股票

波克夏公司董事長巴菲特。(美聯社)

「股神」巴菲特 的波克夏 公司終於在一份新的監管文件中公布了數個月來保密的投資部位，也就是對保險 業者安達（Chubb）擁有67億美元持股，終結這幾個月來外界對巴菲特「神祕選股」的各種臆測。

波克夏15日公布，已經買進總部位於蘇黎世的保險集團安達接近2,600萬股股票，價值67億美元。截至3月底，這家產險與意外險公司成為波克夏的第九大持股部位。

波克夏入股的消息傳出後，安達的股價在美股盤後飆漲近7%，至每股271.50美元。今年來截至15日收盤，安達股價累計上漲約12%。

波克夏是從2023年就已經開始積累安達的股票，但先前沒有對外公開，原因是美國證管會（SEC）允許波克夏予以保密。該公司已經連續兩季沒有公開買進安達股票的資訊。這也是波克夏相對罕見要求這種保密待遇，上一回這類保密敲進持股的行動，是2020年買進石油巨擘雪佛龍（Chevron）和威瑞森電信（Verizon）之時。

馬里蘭大學史密斯商學院財金教授凱斯（David Kass）解釋為何波克夏希望在累積大量持股時希望獲得保密待遇，他說：「數百萬人會跟進巴菲特的行動。巴菲特對這一問題比其他更為敏感。」

巴菲特的公司在保險產業有可觀的投資，持股範圍從汽車保險巨擘Geico、再保巨頭通用再保險公司（General Re）以及多家產險與壽險服務業者。波克夏也在2022年以116億美元收購保險公司Alleghany 。

不過，波克夏近期出脫兩家保險公司持股，包括Markel Group與Globe Life。

同樣在周三公布的另一份報告顯示，波克夏在銀行股、保險與金融公司的持股增加，但對其他產業減碼，包括消費者產品股。