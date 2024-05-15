美國乳牛傳禽流感疫情 帶動這種相關產品銷售衝高

美國乳牛傳出感染禽流感，有人相信喝生乳可提高免疫力，帶動生乳銷售大增。 （美聯社）

美國公共電視網新聞時刻（PBS Newshour）報導，研調公司NielsenIQ的數據顯示，自從美國3月底爆發有史以來第一起乳牛染上禽流感 的案例後，生乳銷售已暴增21%，而人們飲用這種未經殺菌的牛奶，竟是因為相信暴露在H5N1病毒中可得到免疫力 。

根據美國農業部（USDA）的最新數據，在美國境內九個州已有至少50頭乳牛染上禽流感。外界擔心，乳牛若爆發大規模禽流感疫情 ，可能為病毒提供更多突變機會，提高傳染其他物種的機率。

儘管在殺菌乳中發現了不活躍的H5N1病毒殘留，USDA向消費者保證飲用殺菌乳安全無虞，但是生乳中的H5N1病毒濃度相當高，喝生乳就像是玩俄羅斯輪盤，中標只是遲早的事。

儘管目前尚未有H5N1人傳人的案例，但若病毒突變，就有可能人傳人。

洛杉磯時報報導，RAW農場與RAW牛奶機構創辦人麥克菲說，自從乳牛傳出禽流感疫情後，他的電話響個不停，因為消費者希望飲用含有H5N1病毒的生乳，以取得免疫力。

其他生乳飲用者則認為政府的警告毫無根據，Coleman科學顧問公司的經營者、微生物學者柯爾曼便這麼認為。

TikTok、X等社群平台上也有大量反科學份子在歌頌喝生乳的好處，這類網紅自3月底來的人氣愈來愈高。